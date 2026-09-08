«El bloqueo castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos» (+ Video)

«Los largos meses viviendo con solo dos o tres horas diarias de electricidad o menos, los alimentos echándose a perder, el calor que no deja dormir, los padres abanicando a sus bebés, los niños en penumbra haciendo sus tareas escolares, los jóvenes sin conectividad o sin recreación, los abuelos sin televisión o, a veces, incluso radio, toda la vida familiar dañada».

Así definió el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el bloqueo al cual se somete a la Isla hace más de seis décadas, recrudecido en los últimos meses.

Se trata, dijo el Canciller este lunes a la prensa nacional y extranjera, en la presentación del informe sobre los daños ocasionados por el bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de un castigo colectivo, porque «el bloqueo no castiga a un gobierno. Castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos».

Sobre la compleja situación que vive el país precisó: «Si se pudiera importar fuel y diésel para los grupos electrógenos de la llamada generación distribuida, podría reducirse el apagón al mínimo, pero el bloqueo de combustible lo impide».

En ese sentido, recordó que la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, emitida el 29 de enero, decretó el bloqueo de combustibles que impide la entrada de los suministros, intimida a las compañías dueñas de los buques tanqueros y los acosa, amenaza a las navieras y les prohíbe transportar incluso, partes y piezas para las termoeléctricas o para sistemas fotovoltaicos.

Ello ha llevado al país a cambiar aceleradamente la matriz energética por la fuente solar. «Ahora se amenaza a las navieras para que no traigan tampoco paneles solares ni baterías para los nuevos parques fotovoltaicos que hemos aprendido a instalar en solo 45 días», remarcó.

Insistió en que el cerco también es palpable en el abasto de agua, cuyas fuentes funcionan con conjuntos de motores eléctricos, lo mismo que las plantas de bombeo, las estaciones de rebombeo y los impulsores en las tuberías. «Sin embargo, trabajamos para movilizar grupos electrógenos con capacidad de funcionar y para asegurar energía fotovoltaica al suministro de agua».

MÁS QUE NÚMEROS

Sobre los impactos en el sistema de Salud, enfatizó que el bloqueo castiga a los niños recién nacidos, que para sobrevivir dependen del funcionamiento estable de un equipo médico como una incubadora. Y en el apagón, cuando falla el grupo electrógeno del hospital, los médicos tienen que salvarlos con técnicas aplicadas de forma manual, por ejemplo, para suplir la ventilación asistida.

Asimismo, se refirió a las situaciones en las que, por problemas de electricidad, «ha habido que terminar algunas cirugías con el alumbrado de lámparas recargables o en algún caso con la luz de los teléfonos móviles del personal médico». No obstante, «se ha hecho un gran esfuerzo» para proteger los sistemas fotovoltaicos de los hospitales.

El bloqueo castiga a quienes tienen un enfermo en casa y dificultades para transportarlo al hospital o aquellos que requieren hemodiálisis y sufren las limitaciones del servicio de ambulancias, por falta de combustible.

«Sufren los padres que buscan con angustia un medicamento imprescindible que puede estar en uno de los más de 7 000 contenedores que la amenaza del Gobierno de Estados Unidos a las compañías navieras no deja llegar a la Isla o que se produce en Cuba, pero cuyas materias primas o insumos están en otros contenedores».

Sobre el aumento de la mortalidad infantil entre 2018 y 2025, afirmó: «Son niños, no son números. Son las muertes que no debieron ocurrir», pero sucedieron por privar «a Cuba y a su sólido y eficaz sistema de Salud Pública de recursos legítimos».

«La crueldad del castigo colectivo se expresa en los miles de cubanos y cubanas que luchan a diario sin transporte público para llegar al trabajo, porque el parque automotor está prácticamente paralizado sin combustible», insistió Rodríguez Parrilla.

En ese contexto ejemplificó: «Los niños, adolescentes y maestros caminan largas distancias para llegar a las escuelas. Pero hemos adquirido y ensamblado vehículos eléctricos. A pesar de tanto daño, Cuba ha logrado la hazaña de haber iniciado el actual curso escolar».

Además, «aún bajo las condiciones extremas que encara nuestra economía, se asegura el financiamiento anual indispensable para la educación especial de niños y jóvenes con discapacidades auditivas o sicomotoras e intelectuales. Para una familia ese financiamiento significa oportunidades. Su futuro es más que una cifra en un balance».

Acerca de la depresión de los ingresos reales y el encarecimiento de la vida de las familias cubanas por efecto del recrudecimiento más extremo del bloqueo, señaló la orden ejecutiva del primero de mayo, que «provoca enormes sufrimientos y angustia».

«No se trata de daños colaterales (…) son las víctimas de un diseño agresivo, de un plan fríamente calculado», subrayó. Y agregó que se trata del «mismo sentimiento despiadado y espíritu destructivo detrás del genocidio que se comete en Gaza. En Cuba es silencioso, sin bombas, pero también matando».

Once de las 15 unidades de generación térmica están fuera del ciclo de mantenimiento. Foto: José M. Correa

CUBA NO SE DEJARÁ VENCER

El jefe de la Diplomacia cubana informó que los días 27 y 28 de octubre próximo, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará nuevamente el tema de su agenda titulado: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

«A pesar de la presión e intimidación del Gobierno de EE. UU., de su Departamento de Estado, de sus embajadas y misiones diplomáticas sobre los estados miembros, nuestro pueblo confía en el respaldo abrumador del planeta al reclamo de que se ponga fin al bloqueo».

Sobre ese informe dio a conocer que «reúne ejemplos elocuentes, testimonios desgarradores y datos irreductibles sobre los efectos del bloqueo en nuestra economía, en los derechos humanos, en la vida cotidiana de las personas. Detrás de cada cifra hay un rostro humano. Detrás de cada medida de bloqueo hay una tragedia o un daño o un drama familiar», significó.

«Ante este cruel desafío, Cuba trabaja denodadamente. Nunca se dejará vencer», afirmó.

De igual forma, aseveró que la política vigente del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla tipifica como un acto de genocidio según las convenciones internacionales, y busca generar una catástrofe como la del holocausto que sufrió el pueblo cubano en la última década del siglo XIX, bajo la reconcentración del capitán general Valeriano Weyler.

Weyler y Lester Mallory –autor de la política hostil de EE. UU. contra Cuba– «reencarnan en algunos políticos estadounidenses y algunos funcionarios del departamento de Estado», manifestó, quienes «piensan que la solución de Cuba es el tutelaje de Estados Unidos», y otros «que pretenden entregar Cuba a las peores fuerzas de Miami que vivieron siempre de la industria anticubana».

Entretanto, a quienes pretenden cerrar todas las salidas económicas del país les dijo: «No habrá una crisis humanitaria en Cuba».

Por otra parte, declaró que la política del Gobierno de EE. UU. contra la nación caribeña «no es un ataque a un gobierno con el que el vecino del norte tiene diferencias políticas. No es de ninguna manera un acto de legítima defensa de la principal potencia militar, nuclear, tecnológica y económica del planeta Tierra. No protege ningún interés nacional ni de los ciudadanos ni empresarios estadounidenses, no representa ni responde a la voluntad, los sentimientos ni los intereses de los contribuyentes y electores de ese país. Tampoco, en modo alguno, responde a los sentimientos y los intereses de la inmensa mayoría de los cubanos residentes en el exterior, que quieren para sus familias, para su nación, para su Patria lo mejor».

«Cuba no es una amenaza –reafirmó. El bloqueo sí». Y demandó: «déjennos vivir en paz».

LA MENTIRA CONSTANTE

En referencia a los 100 millones de dólares de supuesta ayuda humanitaria anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, sostuvo: «mienten constantemente». Al respecto, apuntó que «se ha ejecutado el envío de un módulo de alimentos y de productos de aseo para 700 familias cubanas».

Y emplazó nuevamente al Gobierno de Estados Unidos, «en particular al Departamento de Estado», a informar «cuándo comienza a ejecutarse esa ayuda humanitaria, si incluirá medicina y alimentos, que es una verdadera prioridad para nuestro pueblo y por qué demora largos meses en ejecutarse».

El Canciller reiteró que la Mayor de las Antillas «acepta siempre toda ayuda humanitaria ofrecida desde cualquier rincón del planeta» cuando se realiza bajo las prácticas internacionales y las normas de cooperación reconocidas por las Naciones Unidas.

En cuanto a las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, confirmó que las ha habido con el Departamento de Estado, a la par que se mantienen comunicaciones en este sentido. No obstante, «dichas conversaciones no muestran avances ni progresos a partir de la falta de voluntad del Gobierno de Estados Unidos».

A su vez, reiteró que la Isla «estará dispuesta a continuar dichas conversaciones sobre bases del derecho internacional, sin precondiciones, en igualdad soberana, en absoluto pie de igualdad, sobre bases de respeto mutuo, beneficio recíproco para nuestros pueblos, sin injerencia en nuestros asuntos internos (…) No ha habido, ni hay negociaciones, ni existen acuerdos u hojas de ruta».

LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, FACULTAD SOBERANA DE CUBA

Ante la pregunta de si ha habido pronunciamientos oficiales del Gobierno de Estados Unidos sobre las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministro de Relaciones Exteriores aseguró: «No ha habido esos pronunciamientos y la verdad es que no hace ninguna falta que los haya porque se refieren al ejercicio de las facultades soberanas de la República de Cuba, que residen indeclinablemente y únicamente en el pueblo cubano».

Sin embargo, la Mayor de las Antillas recibe «señales y preguntas de amplios sectores de la sociedad estadounidense, de personas, de cubanos residentes en ese país, de empresarios y compañías, personas de negocios, personas de buena voluntad», así como de figuras del Congreso de Estados Unidos, políticos de distintos estados, que muestran su interés en las oportunidades que abren las transformaciones para ampliar los vínculos comerciales, de cooperación y de inversión.

«Sobre todo contrastan la amplitud de estas transformaciones con el estrechamiento del cerco energético y de la persecución a las navieras que transportan suministros a Cuba».

Al respecto, muestran particular interés por conocer el contenido de los más de 7 000 contenedores que permanecen afectados por las medidas de presión, cuya mayor parte de las cargas han sido contratadas por pequeñas y medianas empresas privadas cubanas.

Y explicó que «el grueso de esas cargas son alimentos, medicinas y dispositivos médicos». Son «cargas previamente contratadas y pagadas según las reglas universalmente aceptadas de comercio internacional», puntualizó.

Además, manifestó que la política de estrangulamiento energético es «impropia de una situación de paz», la calificó como «un acto de guerra, que afecta la libertad de comercio y la libertad de navegación».

Foto: Cancillería de Cuba

LAS CIFRAS PRESENTADAS NO INCLUYEN LOS DAÑOS DEL RECIENTE RECRUDECIMIENTO

En cuanto a las cifras presentadas en el informe sobre las pérdidas ocasionadas por el bloqueo, detalló que se trata de «un cálculo riguroso que se basa en una metodología basada en estándares internacionales», que «fue hace ya unos cuantos años auditada por una comisión del Congreso de Estados Unidos, que la declaró con arreglo a las prácticas contables internacionales y metodológicamente rigurosa».

Asimismo, insistió en que esa cifra «no incluye los daños del cerco energético ni incluye los daños de las sanciones secundarias», cuyos efectos, en el caso de la orden del 29 de enero, «se produjeron ya desde la semana subsiguiente».

«Lo más pronto que podamos trataremos de cerrar las estadísticas de este año», informó, para lo cual se mantendrá la metodología establecida por las entidades cubanas reguladoras de la estadística económica y la metodología derivada de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicita al Secretario General informar sobre su cumplimiento.

«Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo precedente», adelantó.

CUBA DEFENDERÁ SU INDEPENDENCIA

Sobre la posibilidad de una acción militar directa, Rodríguez Parrilla advirtió que la nación caribeña toma en serio las amenazas, porque «no solo descansan en la retórica», sino también en «los testimonios de numerosas fuentes serias, analistas, entidades no gubernamentales estadounidenses que presentan evidencia de que el Gobierno de Estados Unidos realiza preparativos militares reales».

Y sostuvo: «Cuando uno escucha desde el Presidente al Secretario de Estado, como muy recientemente al Secretario de Guerra, diciendo que una agresión militar directa contra Cuba está entre las opciones que están sobre la mesa del Presidente de Estados Unidos, claro que uno tiene que tomarse en serio esas amenazas».

«Nuestro pueblo, nuestro Estado las toma muy en serio y se prepara para defender con determinación, a ultranza, nuestra independencia, soberanía e integridad territorial».

De concretarse una eventual agresión, que, a su consideración, «no responde al menor interés nacional ni de los ciudadanos ni del pueblo estadounidense», «provocaría un verdadero baño de sangre», con pérdidas de vidas cubanas y también de «jóvenes estadounidenses que serían enviados a una guerra que no quieren, que no es suya».

Ante un escenario de ese tipo, «defenderemos con igual determinación que en el pasado nuestra independencia, soberanía e integridad territorial», aseguró.

ALGUNAS CIFRAS DE LOS DAÑOS DEL BLOQUEO (MARZO 2025-FEBRERO 2026)

Generales:

Perjuicios ocasionados a Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026: 8 083,3 millones de USD, un 7 % más que en el periodo anterior.

Daños acumulados por el bloqueo a precios corrientes: 178 700,5 millones de USD.

Daños acumulados considerando el aumento del precio del oro frente al dólar: 3,89 billones de USD.

Incremento que habría registrado el PIB cubano de 2025, a precios corrientes, de no existir el bloqueo: 10,8 %.

Cerco energético:

Daño económico registrado: 802 352 780 USD.

Déficit de combustibles disponibles respecto a lo planificado, al cierre de mayo de 2026: 2,67 millones de toneladas.

Potencia disponible que no pudo generar electricidad por falta de combustible: 1 400 mw.

Electricidad que se dejó de generar con motores diésel: 338,3 GWh.

Electricidad que se dejó de generar con motores fuel: 644,5 GWh.

Generación térmica en 2025: 7 789 GWh, 1 046,6 GWh menos que en 2024.

Unidades de generación térmica fuera del ciclo de mantenimiento capital: 11 de 15.

Salud:

Daños económicos: 367 303 500 USD.

Equipamiento médico afectado por la precariedad: más del 95 %.

Pacientes en lista de espera quirúrgica: 100 000, incluidos 12 000 niños.

Pacientes que dependen de tratamientos de hemodiálisis cuya atención se ha dificultado: 2 888.

Personas que mueren diariamente por cáncer: más de 70.

Supervivencia al cáncer entre niños y jóvenes: 65 %, frente al 85 % registrado anteriormente.

Educación:

Afectaciones reportadas por el Ministerio de Educación: 73 799 500 USD.

Daños reportados por el Ministerio de Educación Superior: 24 207 000 USD.

Matrícula de estudiantes que requieren trasladarse para acceder a sus centros educativos: cerca del 30 %.

Desde hace cinco cursos escolares, funcionan 2 de los 16 audiómetros existentes en las provincias, lo que afecta la estimulación auditiva de 297 educandos atendidos en las escuelas especiales y los 803 que se atienden en los contextos regulares.

En el caso de la discapacidad visual, existe un deterioro de las máquinas Braille (Perkins). De estas, se contabilizan 21 sin posibilidades de reparación en el país. En total se necesitan 63 de estas máquinas. Este déficit afecta a 126 educandos ciegos.

En el caso de los niños sordos e hipoacúsicos el bloqueo impide adquirir prótesis retroauriculares e implantes cocleares, indispensables para sus estudiantes. De 65 alumnos, 22 han recibido implantes, pero las limitaciones recientes han reducido drásticamente las posibilidades de nuevas cirugías.

Alimentación y agricultura:

Perjuicios reportados por los grupos empresariales de la agricultura: 848 088 919 USD.

Tiempo promedio diario de riego durante la campaña de frío agrícola: 2 horas, frente a las 16 horas requeridas.

Alimentos preposicionados por agencias de Naciones Unidas para comunidades vulnerables: 20 000 toneladas, cuya distribución se ralentizó por el déficit de combustible.

Sanciones secundarias y Ley Helms-Burton:

Cargamentos humanitarios de alimentos afectados por interrupciones en los servicios marítimos hacia Cuba: más de 2 900 toneladas métricas.

Cargamentos críticos afectados: 7, por valor de 630 000 USD.

Demandas presentadas al amparo del Título iii de la Ley Helms-Burton hasta marzo de 2026: 46, de las cuales 24 continúan su curso.

Entidades bancarias internacionales que suspendieron o rechazaron operaciones con Cuba: 34.

Multa de la ofac a Key Holding, llc: 608 825 USD.

Multa de la ofac a Interactive Brokers, llc: 11 832 136 USD.

Otros sectores:

Deporte: 36 271 620 USD.

Cultura: 435 523 400 USD.

Pérdidas de BioCubaFarma asociadas al bloqueo: 134 378 690 USD.

Turismo: 2 093 914 700 USD.

Telecomunicaciones: 135 427 300 USD.

Transporte: 202 010 740 USD.