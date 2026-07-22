Cuba, China y PNUD impulsan proyecto de transformación digital

La Habana.- El taller Transformación digital para la sociedad cubana: Mejorando el acceso e inclusión a los servicios digitales presentó recientemente el proyecto conjunto entre Cuba, China y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado a fortalecer la infraestructura tecnológica de la Plataforma digital de Información y Servicios Soberanía del Gobierno cubano, precisó el Ministerio de Comunicaciones desde su perfil en la red social Facebook con información de la plataforma Soberanía.

Hua Xin, embajador de China en Cuba, destacó que este es el primer proyecto que su país desarrolla en la Isla en cooperación con organismos de las Naciones Unidas, y constituye una nueva práctica para profundizar la cooperación Sur-Sur, además de complementar la cooperación bilateral.

El diplomático precisó que se basarán en la experiencia del PNUD en gobernanza digital mundial, combinada con la práctica de China en tecnologías digitales inclusivas, para construir un ecosistema de innovación y modernizar la infraestructura digital de Cuba.

“Esperamos tomar esta cooperación tripartita como punto de partida para ayudar a Cuba a recorrer un camino de transformación digital que se ajuste a sus propias condiciones nacionales”, declaró Hua Xin en el evento.

Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones, agradeció el respaldo al desarrollo de la plataforma Soberanía, porque representa el impulso a la transformación digital del país.

“Agradecemos la voluntad de China y el PNUD ya que permitirán que en breve tiempo podamos mostrar y disfrutar de los avances y resultados de Soberanía”, afirmó.

Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, explicó que la plataforma asumió desde el 10 de julio de 2025 el reto de pasar del modelo de atención presencial al digital, bajo el concepto de “una sola vez” y un esquema de interoperabilidad entre organismos, lo que transmite confianza y seguridad en la solicitud de documentos oficiales.

González Vidal adelantó que se incorporarán nuevos servicios en línea como antecedentes penales, protección social, contratación digital de servicios de Etecsa, inscripción de vehículos, carné de identidad de menores, actos de última voluntad, declaratoria de herederos y certificación de títulos universitarios.

Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, explicó la estrategia de transformación digital en Cuba bajo el lema Hacia una sociedad digital socialista, inclusiva e innovadora, que incluye ocho ejes: marco normativo, infraestructura, economía digital, educación, cultura, gobierno digital, innovación y ciberseguridad.

“Se trata de un proceso tecnológico, pero también de un importante cambio cultural con una agenda digital”, significó.

La viceministra resaltó la trascendencia del empleo de la inteligencia artificial como herramienta habilitante para la toma de decisiones, con el desarrollo de 124 soluciones aplicables en diferentes plataformas.

“Todas estas posibilidades permitirán a Cuba contar con un ecosistema más eficiente, transparente, participativo y conectado con su tiempo”, declaró.

Gabriel Bottino, representante residente adjunto del PNUD en Cuba, explicó que el acompañamiento de esa agencia responderá a tres pilares: desarrollo de nuevos servicios, equipamiento e infraestructura digital, y acciones de difusión para promover la adopción masiva de estas tecnologías por la población.

En sus primeros 12 meses de funcionamiento, la plataforma Soberanía registró más de 400 mil accesos y 80 mil usuarios, con 305 trámites descritos, entre ellos servicios del Registro del Estado Civil, carné de identidad, licencia de conducción, circulación de vehículos y pasaporte corriente para mayores de 18 años.