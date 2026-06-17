Trabajadores forestales: los guardianes del verde en Cuba

Camagüey- Cada 21 de junio se celebra en Cuba el Día del Trabajador Forestal, jornada dedicada a reconocer a quienes protegen el patrimonio natural de la nación.

Su labor es esencial: preservar la flora y la fauna, garantizar la reforestación y mantener el equilibrio ambiental. No se trata de una tarea sencilla; requiere preparación técnica, sensibilidad y disciplina.

Estos hombres y mujeres enfrentan riesgos constantes: golpes durante la tala, pérdida auditiva por el ruido de la maquinaria y enfermedades derivadas del uso de sustancias químicas. Aun así, continúan en primera línea para asegurar la salud de nuestros bosques.

En el país, más del 30 por ciento del territorio está cubierto por áreas forestales, y provincias como Granma concentran más de 270 mil hectáreas de bosques naturales y plantaciones. Gracias al esfuerzo de estos trabajadores, Cuba ha logrado recuperar cientos de hectáreas degradadas y crear viveros que producen millones de posturas cada año.

Los bosques son refugio de cientos de especies animales y fuente de oxígeno para las comunidades. Preservar ese verdor es el mayor reto de estos vigilantes de la naturaleza, cuya entrega asegura paisajes sostenibles y un futuro más seguro frente al cambio climático.

Hoy, su homenaje es también un llamado a valorar la importancia de quienes, con machete, motosierra o semilla en mano, garantizan que la isla siga siendo un país verde.