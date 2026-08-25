Ministra de Educación evalúa aseguramientos para el inicio del curso escolar en Camagüey

Camagüey– La ministra de Educación, Dra. C. Naima Ariadne Trujillo Barreto, encabezó en la provincia de Camagüey una reunión de trabajo con directivos del sector educacional y autoridades territoriales, con el objetivo de evaluar los aseguramientos para el curso escolar 2026-2027, que comenzará en todo Cuba el próximo 1 de septiembre.

Durante el encuentro, se informó que la provincia iniciará el período lectivo con una matrícula superior a los 95 000 estudiantes y unas 716 instituciones educativas, que abarcan todos los niveles de enseñanza. La docencia será asumida por cerca de 9 000 maestros, lo que representa el 68 % de la cobertura docente necesaria.

La reunión permitió constatar los preparativos para el inicio del curso en un contexto económico complejo, agravado por el recrudecimiento del bloqueo, que impacta negativamente en el sector. La titular del sector destacó la importancia de garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo.

Según la información ofrecida por Loreley Suárez Capdevila, directora provincial de Educación en Camagüey, se trabaja para asegurar el funcionamiento de 62 círculos infantiles y las escuelas especiales acogerán a cerca de 900 educandos. Asimismo, ante las limitaciones de transporte, se buscan variantes para acercar la docencia a los lugares de residencia de los estudiantes, y se aplican estrategias para garantizar la movilidad hacia los centros internos.

En el territorio se ha fortalecido la creación de 57 zonas educativas y se implementan estrategias para mejorar la cobertura docente, mediante la contratación de personal y la incorporación de profesionales de diversos sectores, que han sido categorizados para impartir clases en varias disciplinas.

La ministra Trujillo Barreto señaló que uno de los mayores desafíos de Camagüey durante el Tercer Perfeccionamiento Educacional es garantizar la continuidad de estudios para los alumnos que concluyen la secundaria básica y el preuniversitario. Agregó que, de ahora en adelante, será decisivo lograr mejores resultados en la cobertura docente, el trabajo metodológico, la preparación del claustro y la evaluación escolar.

También se conoció que 745 estudiantes recibirán docencia en la Escuela Pedagógica, y que centros de seis municipios serán objeto de acciones de reparación y mantenimiento, donde hoy se reflejan las mayores necesidades.

A pocos días del inicio del período académico, el encuentro evidenció el esfuerzo y el compromiso de los agramontinos para hacer del nuevo curso una conquista de toda la sociedad, tal como quedó demostrado en la reunión de la ministra con los trabajadores del sector y las autoridades de la tierra del Mayor.