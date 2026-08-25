Accionan en Camagüey en pos de la recuperación ganadera

Camagüey- Un grupo de acciones se acometen en estos momentos en el municipio dirigidas a la recuperación de la ganadería, lo que repercutirá en un aumento de la producción de carne y leche.

La médico veterinaria Marilyn Jiménez Valero, delegada de la Agricultura en el territorio, refirió que en tal sentido se les brinda capacitación a los nuevos usufructuarios en coordinación con la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

De igual manera se trabaja en el desarrollo de los centros de cría de sementales para garantizar la monta directa, a partir de déficit de nitrógeno que impide realizar la inseminación artificial.

Asimismo, se labora en la doma de bueyes para realizar las distintas tareas con la tracción animal y se aprovecha, además, el silvopastoreo que garantiza abundante agua, sombra y comida a los animales.

Como parte de las tareas que se acometen en el municipio de Camagüey para rescatar la ganadería se recupera la Unidad Genética Los Pinos, perteneciente a la Empresa Pecuaria Triángulo Tres. (Texto: Rodolfo Medina Hechavarría/Radio Camagüey)