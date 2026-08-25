Inauguran en Camagüey la XVIII edición del Festival Timbalaye, la ruta de la rumba (+ VIDEO)

Camagüey- Para estimular el valor del patrimonio intangible que se recrea a través de bailes populares y folclóricos, quedó inaugurada en Camagüey la decimoctava edición del Festival Timbalaye, conocido como la ruta de la rumba. El encuentro, que se extenderá por varios escenarios de la provincia, busca reafirmar las raíces africanas y la identidad cultural cubana desde el arte y el pensamiento.

El programa de apertura, desarrollado en el parque Agramonte, incluyó la presentación del Ballet Folclórico, el grupo Lianet Dance y solistas del territorio, quienes deleitaron al público con muestras de la riqueza dancística y musical que distingue a la región. A continuación, los asistentes pudieron apreciar la exposición colectiva «De tradición y leyendas», del proyecto Fantasibarro, perteneciente a la comunidad Batalla de las Guásimas, en el municipio de Vertientes. La muestra constituye un acercamiento a las expresiones artísticas surgidas desde el quehacer comunitario y la memoria popular.

En las sesiones teóricas, el panel «El cimarronaje: una mirada diferente» reunió a historiadores, musicólogos e investigadores, quienes ofrecieron visiones múltiples acerca de las prácticas culturales en la región. Los especialistas abordaron el fenómeno del cimarronaje no solo como hecho histórico, sino como una expresión viva de resistencia que sigue marcando la idiosincrasia del pueblo cubano.

Organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura, con énfasis en el trabajo comunitario, el encuentro extiende sus propuestas más allá de la ciudad cabecera para llegar también a los municipios de Nuevitas y Florida. De esta manera, el festival garantiza que la rumba y sus valores lleguen a diversos públicos y territorios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación popular.

El festival Timbalaye —la ruta de la rumba— está dedicado a la memoria del cimarronaje como expresión de resistencia e identidad. Es un espacio que transmite valores, historias y saberes, y que profundiza en el pensamiento rumbero. La cita mantiene el firme compromiso de preservar las tradiciones y el legado africano en la cultura cubana, reafirmando que la rumba es mucho más que un género musical: es un patrimonio vivo que se reinventa cada día desde la comunidad.