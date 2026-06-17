Información sobre el pago a jubilados y disponibilidad de efectivo en Camagüey

Camagüey- La provincia de Camagüey mantiene activo el proceso de pago a los jubilados, siguiendo el calendario por año de nacimiento. Este sistema se ha aplicado desde el inicio de esta modalidad y continúa funcionando en todas las sucursales bancarias habilitadas.

María del Carmen Olivares Bejerano, Directora Provincial de Trabajo y Seguridad Social, explicó que en la provincia existe un potencial a cobrar de más de 128 mil jubilados y pensionados de la seguridad social.

Sin embargo, desde hace meses el acceso al cobro en físico por parte de este grupo vulnerable se ha visto afectado por la disponibilidad de efectivo en las sucursales bancarias.

Dania Vega Laza, Directora Provincial del Banco Popular de Ahorro, explicó que se están realizando gestiones con actores económicos locales para que depositen el dinero en las cuentas bancarias de los jubilados. De esta manera, no es necesario que todos acudan físicamente a la sucursal para cobrar.

También se ha dispuesto el servicio de caja extra en diferentes establecimientos comerciales. Los jubilados que tengan Transfermóvil pueden acceder a este servicio y retirar dinero en puntos cercanos a su vivienda, lo que evita desplazamientos largos y reduce las filas en los bancos.

La directora agregó que, ante cualquier duda o inquietud, los jubilados pueden acudir a la dirección provincial o a la dirección de cada sucursal para recibir orientación personalizada.

Por su parte, Sara Varona Paso, Coordinadora del Programa Objetivo de Economía de la provincia, señaló que el déficit de efectivo en los bancos responde a una situación particular relacionada con la emisión de billetes y con el comportamiento actual de la economía y la producción en el territorio. Esto significa que la cantidad de dinero físico disponible no es suficiente para cubrir toda la demanda.

Para enfrentar esta situación, se ha creado un grupo de bancarización en la provincia, encargado de evaluar los ingresos en efectivo y buscar formas de incrementar los depósitos en cuentas bancarias. Este grupo está analizando los más de 200 proyectos locales aprobados, así como las MIPYMES y empresas estatales, para fomentar el uso del sistema bancario.

Las acciones no se limitan al pago de los jubilados, sino que también incluyen el pago de salarios de los trabajadores del sector estatal y del nuevo sector privado. La idea es que cada persona pueda recibir su remuneración a través de canales bancarios, reduciendo así la necesidad de efectivo físico.

Existe una resolución que establece que las entidades con más de 50 trabajadores están obligadas a pagar los salarios mediante depósito bancario. De no cumplirse esta medida, se aplican las normativas vigentes.

Otro aspecto importante es el uso de los canales de pago electrónicos, como Transfermóvil y Enzona. Varona Paso recordó que, por resolución del Ministerio de Comercio Interior, los comercios están obligados a ofrecer este servicio, sin límite de monto para las transacciones. Esto permite que cualquier persona pueda pagar desde su cuenta bancaria en cualquier establecimiento, sin necesidad de usar efectivo.

En las cabeceras municipales y en localidades como Vertientes y Florida, se está fomentando esta modalidad. Muchos jubilados y trabajadores cuentan con teléfonos móviles y pueden utilizar Transfermóvil para realizar sus operaciones. Si un jubilado tiene su dinero en la cuenta, puede pagar o retirar desde allí sin tener que ir al banco. En el municipio de Camagüey varias entidades se han sumado a esta modalidad entre ellas las Unidades La Volanta, 1514, Rancho Luna, la Cafetería 305 de Garrido y El Castillito.

La coordinadora también reconoció que el déficit de efectivo no es absoluto, y que las medidas que se están aplicando buscan corregir los desequilibrios. No se trata de que no haya dinero, sino de que los flujos de efectivo no están llegando adecuadamente a los bancos. Por eso, el grupo de bancarización está realizando visitas a MIPYMES, cooperativas y comercios para promover que depositen sus ingresos en las cuentas bancarias.

Fernando López Pérez, director provincial de Banco de Crédito y Comercio (Bandec), señaló que la situación del efectivo es compleja debido a la situación económica del país, y que actualmente no llega a los bancos la misma cantidad de efectivo que antes, ni desde las entidades ni desde los comercios.

El equipo de trabajo está tomando todas las alternativas posibles para asegurar el pago a los jubilados, que son considerados uno de los sectores más vulnerables. Se están tomando decisiones operativas rápidas, y se está trabajando para que las empresas estatales y las formas de gestión no estatal depositen en los bancos con la mayor agilidad posible.

López Pérez mencionó que se han realizado recorridos y visitas a los municipios para ayudar a que comprendan la necesidad de depositar en los bancos, con el fin de que haya una respuesta a la demanda de efectivo.

Afirmó que «no es que no se vaya a pagar, se está pagando», aunque reconoció que la situación es compleja. Insistió en que es necesario que todos entiendan que la necesidad de efectivo es muy grande, y que se debe fomentar el uso de los canales de pago electrónicos en todas las entidades estatales y no estatales.

Aunque reconoció que la conectividad puede ser un problema, el directivo expresó su confianza en que es posible ofrecer al cliente la posibilidad de elegir entre pagar en efectivo o por vía electrónica. Finalmente, señaló que «el pago de los jubilados debe ir fluyendo» y que el equipo está trabajando con empeño para lograrlo.

El déficit de efectivo es un problema real que afecta a los jubilados y pensionados en la provincia. Esta situación está relacionada con los niveles de producción y la circulación de dinero en el territorio. Las medidas que se están aplicando, como la promoción de depósitos en cuentas y el uso de canales electrónicos como Transfermóvil, buscan aliviar la presión sobre el efectivo físico, pero su efectividad dependerá del cumplimiento de los actores económicos, empresas estatales y de las condiciones de conectividad.