26 de agosto de 2026
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Realiza Salón de Expo-venta la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Camagüey por el verano

TV Camaguey01 minutos
Realiza Salón de Expo-venta la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Camagüey por el verano

Camagüey.- Como parte de las propuestas estivales impulsadas por la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), la galería Midas, en Camagüey, acoge un salón de expo-venta. Este espacio reúne el talento y la creatividad de los creadores locales, ofreciendo al público una muestra representativa del arte popular y tradicional cubano.

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