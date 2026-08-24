Realiza Salón de Expo-venta la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Camagüey por el verano

Camagüey.- Como parte de las propuestas estivales impulsadas por la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), la galería Midas, en Camagüey, acoge un salón de expo-venta. Este espacio reúne el talento y la creatividad de los creadores locales, ofreciendo al público una muestra representativa del arte popular y tradicional cubano.

