Lo que dijo Leonel Moas Jr. de su experiencia en el Clásico

Camagüey- Ya con el calor del hogar, el pelotero Leonel Moas Jr. recuerda cada uno de los momentos más recientes que tuvo fuera de fronteras en defensa del representativo nacional.

Su elección estuvo siempre en la polémica de aficionados y especialistas —como casi siempre ocurre a la hora de conformar el listado de los jugadores elegidos para el equipo Cuba— pero sin alterar su mirada hacia adelante en la meta de tratar de hacerlo bien.

“Lo asumí con mucha responsabilidad porque sabía de los eventos que se aproximaban y aproveché que estaba en buena forma; tuve una buena temporada con los Toros [de Camagüey] y cuando terminó la Serie Nacional me seguí preparando porque existía la posibilidad de los equipos Cuba. A los que pertenecíamos a los eliminados de los playoffs nos concentraron en el estadio Latinoamericano y realizamos una preparación frente a pitcheos rápidos, lanzamientos a los que no estamos acostumbrados. Se entrenó fuertemente en las dos semanas que estuvimos ahí.”

El rendimiento de Moas Jr. con el equipo de las cuatro letras empezó mostrarse de manera positiva a medida que el cuerpo de dirección le daba posibilidades de salir a jugar. Así ocurrió en la Serie de las Américas y el tope contra la selección nacional de Nicaragua; el resultado fue un rendimiento con el madero por encima del de los demás compañeros con los que hizo equipo, previo al viaje al estado de Arizona, en Estados Unidos.

Ya seleccionado como uno de los representantes para el principal evento mundial del año, coincidió con los lanzadores Josimar Cousin y Yariel Rodríguez, con lo cuales utilizaría la casaca Nike del equipo Cuba. También en territorio norteamericano vio a otros camagüeyanos como Loidel Chapellí Jr, Julio César Nogueras, Carlos Espinosa e incluso al exmiembro de los Reales de Kansas City, Dairon Blanco.

“Estoy muy contento de haber visto a todos esos muchachos que han formado parte de mi carrera cuando compartí equipo con ellos. Jugamos juntos varios años en categorías inferiores y después en el equipo de Camagüey. Sus atenciones fueron muy buenas desde el primer momento en el que llegué a Estados Unidos.”

Actuación de los camagüeyanos en los dos partidos:

🇨🇺 Leonel Moas Jr. LF y RF (actuó en ambos) 4 veces al bate, 1 doblete, 2 ponches

🇨🇺 Yariel Rodríguez P 1.2 entrada, 1 imparable, 2 ponches, 1 boleto

🇨🇺 Josimar Cousin P 1.0 entrada, 3 hits, 4 carreras, 1 jonrón, 1 boleto#Cuba pic.twitter.com/92czSp9IAT — Roberto Carlos Serrano (@rcserrano97) March 4, 2026

Leonel Moas Jr. intervino en los dos partidos de exhibición de la selección cubana contra equipos de las ligas mayores que se encuentran en los entrenamientos primaverales. Primero tuvo la oportunidad ante los Reales de Kansas City como emergente, y luego ante los Rojos de Cincinnati en un partido donde abrió como titular en el jardín derecho.

“En el primer turno al bate, fui agresivo por recomendación del profesor Noelvis [González]; el lanzador rival me vino con una bola a muy alta velocidad y también con un rompimiento con el cual pude hacer contacto. Fue emocionante pisar un terreno donde se preparan equipos de la MLB, es un sueño hecho realidad porque realmente es otro nivel. El juego contra los Reds fue una bonita experiencia, porque es la oportunidad de jugar desde el principio contra las estrellas de este deporte. Ellos juegan con toda sus figuras, porque se están preparando para la temporada. Tiene muchos jugadores con uno sueña con verlos, el mismo Elly de la Cruz es un ejemplo. Fue un juego difícil que yo mismo había eso difícil. Tuve en los dos primeros turnos, haciéndole swing a muchas pelotas malas, buscando la recta y no me la tiraron casi, al tercer lanzador le conecté a una y pude sacar ese doble como extrabase.”

El evento sin dudas más importantes fue el Clásico Mundial de Béisbol. Sería para él la cumbre de un periodo de éxito dentro de su carrera deportiva.

Primer turno al bate de Leonel Moas Jr. en el #WorldBaseballClassic . #Cuba pic.twitter.com/OpraFR21Jx — Roberto Carlos Serrano (@rcserrano97) March 6, 2026

“Muy contento de estar en el Hiram Bithorn, esa plaza histórica donde Cuba participó por primera vez en un clásico y donde logró aquel resultado histórico con el excelente segundo lugar, pienso que es un estadio muy bonito y conservado.”

La sorpresas continuaron para el número 20 de los Toros de Camagüey, y desde el propio le tocó la titularidad del jardín izquierdo.

“De la noticia me entero ya estando en el estadio, el entrenamiento estaba avanzado y no sabía nada, realmente no lo esperé; los resultados están ahí, y atendiendo a mi rendimiento me dieron la confianza. El momento exacto en el que me enteré fue cuando unos periodistas fueron a hacerme una entrevista ahí en el estadio.”

Bate al hombro tiene un juego de poca productividad ante Panamá en el arranque.

“Estaba un poco ansioso, le hice swing muchos lanzamientos malos que no le estabas haciendo en todo el periplo previo a la competencia como presa a la desesperación, y por ello me fui con dos ponches y no pude registrar hits.”

Cruza ‘quieto’ la inicial por primera vez contra Colombia. Primero por la imposibilidad del jardinero central de los rivales de capturar un batazo elevado, y luego por un batazo sólido al jardín izquierdo que permitió llegar hasta la base intermedia.

“El colectivo técnico habló conmigo y el profesor Germán [Mesa] me dijo que podía salir nuevamente a jugar como titular y que me soltara. Hice contacto y aunque los primeros turnos no fueron buenos, ya iba tomando confianza. Entonces salió ese gran batazo que todo el mundo pensó que se iba hasta yo. No soy de quedarme parado en home pero ahí en el Hiram Bithorn el viento resulta un poco complicado para los bateadores que son derechos.”

Luego de las dos primeras victorias del equipo cubano, enfrentó un partido complicado frente al representativo local.

“La afición puertorriqueña repletó ese estadio todos los días, y se sabía que ese juego contra nosotros iba a ser el de mayor concurrencia, también el más complicado para Cuba. Lo disfrutamos. No salieron las cosas porque no se bateó. El juego se nos fue en un solo inning, ellos aprovecharon y no pudimos alcanzarlos después.”

De lo positivo para los cubanos en el enfrentamiento ante los boricuas, estuvo el relevo de casi tres entradas por parte de Josimar Cousin.

“Ha crecido mucho como pitcher. Tuvo mucha confianza y conocía algunos bateadores porque ha tenido la posibilidad de jugar allí en la liga local. Entonces salió a hacer su trabajo y fue excelente.”

Leonel Moas Jr. no vería acción frente a Canadá en el partido de cierre de la actuación del representativo nacional, puesto que con el resultado quedó eliminado en la primera ronda.

“Fuimos con la mentalidad de ganar, pero no fue así al final el resultado. El equipo se preparó bien en el día de descanso. Muy impresionado con el desempeño de Yariel Rodríguez. Cada vez que el equipo lo necesitó vino y lo hizo bien. Lograba sacar outs en los innings complicados y dió muestras de su talento.”

Dentro y fuera del terreno, pudo coincidir con peloteros de extremada calidad.

“Fue una experiencia excelente poder coincidir con todos esos profesionales este deporte. Se conducen bien en el juego y también fuera del terreno.

Como siempre cuenta con el apoyo de sus familiares para cualquiera de los empeños, a los cuales le conduzca el deporte que más ama. Un cómplice para futuros objetivos es su padre Leonel Moas Jals, recordado en años anteriores por su producción de cuadrangulares.

Por lo pronto, el capitán de los Toros de Camagüey afirma continuar trabajando para repetir sus incursiones en cualquiera de los certámenes en disputa. Ante la posibilidad de que se realice la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, afirma estar listo y por lo pronto toma un descanso ‘activo’ para que su forma sea la óptima en ese importante evento formando parte de cualquiera de las novenas que soliciten sus servicios.