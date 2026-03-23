Macondo sale de las páginas: el proyecto Maniquíes deslumbra con su calle escena

Camagüey- El proyecto Maniquíes, perteneciente al Guiñol de Camagüey, recorre la calle República de la ciudad con una obra de teatro de lo que denominan “calle escena”.

El universo de Macondo, un pueblito salido de la imaginación del escritor colombiano Gabriel García Márquez, es recreado por el proyecto Maniquíes del Guiñol de Camagüey. Así cobran vida personajes en lo que han llamado calle escena, una iniciativa del director de la agrupación, Jesús Vidal Rueda, donde los artistas regalan una quietud aparente a los transeúntes de República, una de las principales arterias de la ciudad.

Se muestra en espacios públicos un arte teatral que el público reconoce. En Macondo se fusiona la creación literaria con las artes escénicas. El proyecto Maniquíes despliega su fuerza creativa y hace de la calle una posibilidad de encuentro.

Gestos delicados, símbolos y un vestuario dan vida a la calle escena del proyecto Maniquíes. Los maniquíes, en aparente quietud, cobran vida con gestos delicados y símbolos.