Solidaridad y arte chileno en el corazón de Camagüey

Camagüey- Muestras de solidaridad, arte y compromiso con el pueblo cubano llegaron desde Chile durante la Jornada por la Cultura Valparaíso Camagüey 2026, organizada por el proyecto sociocultural Golpe a Golpe.

Desde el país suramericano se trasladaron los artistas Valeria Regina Arancibia y Claudio Bolívar Pérez García para realizar un intercambio mediante acciones culturales enfocadas esencialmente en la literatura, la música y el trabajo comunitario. Conocieron diversas manifestaciones artísticas del territorio y compartieron con repentistas, trovadores, escritores y residentes en el reparto Piña de la ciudad.

Después de varios encuentros, concluyó la jornada en el café literario La Comarca. Allí, los creadores chilenos realizaron la donación de ejemplares y obras artísticas para instituciones culturales, junto a medicamentos como parte de la iniciativa «Maletas Solidarias». También recibieron estímulos de centros literarios y del proyecto Golpe a Golpe, acompañados de décimas y palabras emotivas.

Desde cada espacio brotaron historias que hermanaron las ciudades de Valparaíso y Camagüey, fundidas a través del arte. Estos intercambios, protagonizados por artistas e intelectuales de ambas naciones, estrechan los vínculos culturales entre Cuba y Chile y reafirman los valores de los pueblos.