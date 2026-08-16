17 de agosto de 2026
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Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

Realizan en Camagüey Jornada de Donación de Sangre

TV Camaguey01 minutos
Realizan en Camagüey Jornada de Donación de Sangre

Camagüey.- En saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se desarrolló en la provincia agramontina una Jornada de Donación de Sangre. Una convocatoria que cada año moviliza a centros de trabajo, comunidades y organizaciones de masas, recordando el ejemplo de Fidel como donante voluntario.

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