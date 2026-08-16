Camagüey.- En saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se desarrolló en la provincia agramontina una Jornada de Donación de Sangre. Una convocatoria que cada año moviliza a centros de trabajo, comunidades y organizaciones de masas, recordando el ejemplo de Fidel como donante voluntario.
Realizan en Camagüey Jornada de Donación de Sangre
Camagüey.- En saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se desarrolló en la provincia agramontina una Jornada de Donación de Sangre. Una convocatoria que cada año moviliza a centros de trabajo, comunidades y organizaciones de masas, recordando el ejemplo de Fidel como donante voluntario.