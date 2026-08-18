Práctica del TAI CHI beneficia la salud de los camagüeyanos

Camagüey.- La práctica del Taichí es una herramienta poderosa y accesible para todas las edades. Mejora tu flexibilidad, fortalece tus articulaciones, activa la circulación y, lo más importante, derriba los muros del estrés y la ansiedad. Esta disciplina milenaria convierte cada movimiento en una medicina natural para el cuerpo y el alma.

