Repudio internacional a discurso de Netanyahu en la ONU

Noticias InternacionalesRepudio internacional a discurso de Netanyahu en la ONU Canal Caribe26 de septiembre de 202526 de septiembre de 202501 minutos En la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue repudiado por la comunidad internacional.