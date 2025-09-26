26 de septiembre de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Sector cultural se suma a campaña antidrogas Yo cuido mi futuro

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey- Se  une la cultura  a la  campaña  de  prevención  y enfrentamiento a las drogas  Yo cuido mi futuro.

Artistas de varias manifestaciones  llegaron hasta la Academia de las Artes Vicentina de la Torre de Camagüey, y desde la creación  enseñan sobre los peligros del consumo de drogas y la importancia de evitarlas.

También se muestran   audiovisuales para  la  promoción   a través de  cápsulas.

La  campaña  Yo cuido mi futuro  permite concienciar sobre los   daños que  causan las drogas a la salud, las familias y  la sociedad.

Una iniciativa donde el arte acompaña para proteger a las nuevas generaciones hacia un futuro sano y libre de adicciones. (Foto tomada del perfil de facebook de la Academia Vicentina de La Torre)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas