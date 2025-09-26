Sector cultural se suma a campaña antidrogas Yo cuido mi futuro

Camagüey- Se une la cultura a la campaña de prevención y enfrentamiento a las drogas Yo cuido mi futuro.

Artistas de varias manifestaciones llegaron hasta la Academia de las Artes Vicentina de la Torre de Camagüey, y desde la creación enseñan sobre los peligros del consumo de drogas y la importancia de evitarlas.

También se muestran audiovisuales para la promoción a través de cápsulas.

La campaña Yo cuido mi futuro permite concienciar sobre los daños que causan las drogas a la salud, las familias y la sociedad.

Una iniciativa donde el arte acompaña para proteger a las nuevas generaciones hacia un futuro sano y libre de adicciones. (Foto tomada del perfil de facebook de la Academia Vicentina de La Torre)