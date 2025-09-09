Confirman ataque con dron a flotilla humanitaria

Túnez.- Una fuente que forma parte de la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, reportó hoy nuevos detalles luego del ataque con dron sufrido la noche anterior por un velero de ese grupo.

La fuente que pidió anonimato, confirmó que contrario a la creencia inicial, en el momento del ataque en el barco había seis tripulantes, lo que explica la gravedad del incidente.

Según la información, al parecer el objetivo del dron fue impactar un tanque de combustible, lo que habría tenido consecuencias fatales y aunque no logró su objetivo, indica la intención de causar daño significativo al barco y su tripulación.

Personalidades y organizaciones de diversos países condenaron el ataque y exigieron protección para la flotilla, el mayor esfuerzo humanitario hasta el momento con más de 50 embarcaciones que intentan llevar alimentos a la población palestina.