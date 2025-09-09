Llegó Díaz-Canel a Cuba tras gira por países asiáticos

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este martes a La Habana tras concluir una gira internacional por Vietnam, China y Laos, países a los que agradeció por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad recibidos.

El mandatario fue recibido por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda.

La visita del jefe de Estado se desarrolló del 31 de agosto al 7 de septiembre, en el marco del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones históricas con Vietnam y China, países con los que Cuba mantiene estrechos nexos de solidaridad y cooperación.

En el caso de Laos, se reafirmó la prioridad que Cuba otorga a las relaciones fraternas y amistosas con ese país.