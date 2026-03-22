Restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, jornada del 22 de marzo (+ Video)

La Habana.- Este 21 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, a las 6:32 de la tarde ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Cubadebate continúa informando minuto a minuto sobre el proceso de restablecimiento.

7:39 – Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en línea

La Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en linea con el microsistema de la región central de Cuba

7:37 – Unos 72 mil clientes con servicio eléctrico en La Habana

Operación del Sistema Eléctrico Capitalino: A las 6:00 AM se han restablecido:

✅Subestaciones: 7

✅ 7 circuitos de distribución que benefician a 72 638 clientes ( 42.53MW) para el 8.4% en la ciudad.

✅Servicio vitales de salud (Hospitales):5

✅Servicio de abasto de agua: 0

⚠️El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan.

7:35 – Unidad 3 de CTE Carlos Manuel de Céspedes está con caldera encendida

La Unión Eléctrica informa que la Unidad 3 de CTE Carlos Manuel de Céspedes está con caldera encendida. Unidad 1 de Santa Cruz comenzando arranque. En todos los territorios funcionan microsistemas.

En servicio Energas Varadero y Energas Boca de Jaruco. Y se llegó con energía a la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte.

7:33 – ¿Qué cosa es un microsistema?

Es un pequeño sistema que se crea para que con una parte de las máquinas generadoras de una región poder energizar servicios vitales y Termoeléctricas(CTE), con esta se incrementa paulatinamente las cargas, garantiza su arranque y sincronización hasta recuperar el Sistema Eléctrico Nacional.

7:31 – La provincia de Matanzas cuenta con 21 MW en servicio

La provincia de Matanzas cuenta con 21 MW en servicio y ya está enlazada con Ciefuegos.

👉Con el arranque de Energás Varadero avanza el restablecimiento del servicio eléctrico a hospitales y sistemas de bombeos.

✅En la provincia crearon una microisla con Energás Varadero y en estos momentos tienen corriente eléctrica los circuitos 4955 y 4905 de bombeos de agua, 327 del Hospital de Maternidad, 4060 de pozos de petróleo, 396 que da servicio a la subestación Yumurí, 4945 rebombeo de la CTE Antonio Guiteras y 5223 del campo de pozos José Smith Comas de Cárdenas.

✅La Empresa Eléctrica provincial de #Matanzas informa sobre el restablecimiento de la corriente en el circuito 4073 que da servicio a los poblados de San José de Marcos y Torroente, 4071 a La Isabel y La Carlota y el 4072 a Agramonte. 🔌También lograron llegar con el servicio hace unos minutos al circuito 1453 del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y al 1452 del Centro provincial de Higiene y Epidemiologia, Los Mangos y el Telecentro.

✔️Antes habían conectado con los motores de Guanábana al hospital Faustino Pérez y al circuito del centro histórico de la ciudad de Matanzas donde se encuentra el despacho de carga.

👉Los ingenieros trabajan para conectar a Energás Varadero con Cienfuegos y poder de forma paulatina energizar la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Este es un proceso que puede ser lento y depende de la pericia y la capacidad de las personas que trabajan en los despachos de carga.

La prioridad es llegar a las centrales termoeléctricas para iniciar el proceso de arranque e ir conectando los circuitos con servicios básicos a la población como hospitales y bombeos de agua.

👉Como se ha explicado esta es la tercera caída del sistema electroenergético nacional en este mes y la segunda vez en apenas un semana. Un sistema que opera con baja reserva por el bloque de la entrada de petróleo a 🇨🇺Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos lo que afecta a la población, crea mayores necesidades y pone en riesgo la vida de cientos de personas .

✔️En los próximos minutos se espera que arranque otra turbina de Energás Varadero.

7:29 – ¿Por qué se produjo la caída del SEN?

⚡️ Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad en el Ministerio de Energía y Minas, informó en el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana que a las 6:32 p.m. de esta tarde se reportó una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

➡️ Hasta este momento se investigan las causas, aunque informó sobre la salida de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas, y eso provocó una salida en cascada del resto de las unidades generadoras del país.

⚙️ Asimismo, comentó que ya se activaron los protocolos para recuperar el SEN en el menor tiempo posible.

Dijo, luego, que se indicó a todos los territorios del país activar microsistemas en aras de garantizar servicios vitales en centros como hospitales, fuentes de abasto de agua y otros.

‼️ Esta es la tercera caída del Sistema Eléctrico Nacional en este mes de marzo, y coincide con la imposición del bloqueo energético a Cuba por parte de Estados Unidos desde finales de enero.