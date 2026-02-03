Récord de temperatura mínima en Cuba: 0 grados Celsius

La estación meteorológica de Indio Hatuey, en la occidental provincia de Matanzas, reportó hoy un nuevo récord de temperatura mínima en esta madrugada: 0 grados Celsius, cifra que desbanca la anterior de 0,6 en la localidad de Bainoa, en 1996.

Los termómetros de la estación marcaron la cifra a las 07:00 hora local, aunque tres horas antes ya la línea de mercurio estaba ubicada en un grado Celsius, describió la meteoróloga cubana Laura Pit, en el perfil de las redes sociales del Instituto de Meteorología (Insmet).

El anterior récord, recordó la especialista, era de 0,6 grados Celsius en la estación de Bainoa, localidad del municipio Jaruco, occidental provincia Mayabeque, y data del 18 de febrero de 1996, precisó.

La actual temporada invernal ha traído sucesivos días de bajas temperaturas desde fines de año, hecho inusual en los últimos tiempos en esta isla caribeña.

Con la llegada del octavo frente frío un grupo de 28 estaciones meteorológicas han reportado valores de temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados Celsius.En la jornada precedente, la estación de Indio Hatuey marcó temperatura mínima de 1.4.

Una masa de aire muy fría y seca de origen ártica combinada con otros factores como la debilidad del viento y la poca nubosidad propician el marcado descenso de las temperaturas mínimas, argumenta el Insmet.

La localidad de Jagüey Grande, también en Matanzas registró 3,4 grados Celsius, seguido de Aguada de Pasajeros en la vecina provincia de Cienfuegos, con 4,4.

Con información de Granma y el Instituto de Meteorología.