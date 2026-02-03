Resultados del 2025 consolidan la investigación y la innovación en la salud camagüeyana

Camagüey- El Balance Anual de las Ciencias, la Tecnología, la Innovación y las Sociedades Científicas de la Salud 2025 en Camagüey dejó constancia de un año de avances notables en la investigación y la formación académica. Se ejecutaron 248 investigaciones, con énfasis en el programa materno infantil y el cáncer, además de estudios sobre enfermedades crónicas, envejecimiento poblacional y salud ambiental.

La producción científica alcanzó 141 resultados generalizados y 97 publicaciones, mientras que los investigadores locales participaron en 46 eventos con casi 500 ponencias, consolidando la visibilidad nacional e internacional de la provincia. El desarrollo de recursos humanos fue otro eje esencial. Se graduaron 13 doctores en ciencias y 43 másteres, elevando a más de 300 el número de profesores con categoría de investigador. Además, se incorporaron 293 estudiantes a proyectos científicos, lo que refuerza la reserva académica y garantiza continuidad en las líneas de investigación.

La remuneración por resultados y la participación activa en congresos y foros estimularon la labor de jóvenes y docentes, quienes obtuvieron premios de Academia, distinciones al mérito científico y reconocimientos como “Formadores del Futuro”. En el ámbito institucional, el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud celebró su 45 aniversario con un programa de actividades que incluyó la acreditación de más de un centenar de eventos y jornadas científicas, así como la expansión de la membresía. La visita del director nacional, Dr. Pedro Veliz, y de

la Dra. Marjoris Nadal, fortaleció el intercambio con capítulos provinciales y permitió evaluar experiencias en especialidades como Terapia Intensiva, Ortopedia y Pediatría. La inclusión de alumnos ayudantes, internos y residentes en capítulos como Patología Clínica, Nefrología y Neurocirugía marcó un paso importante en la integración estudiantil.

Los reconocimientos ocuparon un lugar central en la jornada. Entre los más relevantes se entregó el Premio Especial al Mérito Científico 2025 al profesor Dr. C. Ramón Diego Afonso Fernández, por su trayectoria académica y moral. El Sello Conmemorativo 45 Aniversario distinguió a instituciones de referencia de la provincia, reflejando el impacto de la ciencia aplicada en la salud pública y la formación académica. La juventud también tuvo un espacio destacado.

El Dr. Lismar Ledián Hernández Arias, residente de Ortopedia y Traumatología, fue reconocido como Vanguardia integral por su sobresaliente trayectoria investigativa e integración de conocimientos en varios capítulos provinciales. Asimismo, el Dr. Elián Velázquez Carmenates, residente de Pediatría, recibió un reconocimiento por su labor investigativa y fue seleccionado para realizar el internado rotatorio en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, como parte de la reserva científica del país. Su desempeño le valió el Premio Provincial en el Concurso Anual de Salud 2025 y participación en la V Convención Cuba Salud 2025, consolidando su papel como joven investigador de referencia.

A estos nombres se sumaron otros profesionales, instituciones y estudiantes que recibieron premios, sellos y distinciones en diferentes categorías, reflejando la amplitud de la convocatoria y el impacto de la ciencia aplicada en la salud pública y la formación académica. No obstante, persisten retos que requieren atención inmediata.

La acreditación de instituciones de salud continúa pendiente, lo que afecta indicadores de calidad y gestión. También se identifican falencias en metrología y normalización, aspectos esenciales para elevar estándares en la investigación y la asistencia médica. Aun así, el balance general evidencia que la provincia avanza en la integración de la ciencia con la práctica médica y en la consolidación de una comunidad científica comprometida con el bienestar social y el cumplimiento de los objetivos estratégicos hacia 2030.