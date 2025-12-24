Participó Díaz-Canel en encuentro del Consejo Nacional de Innovación

La Habana.- El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en el encuentro mensual del Consejo Nacional de Innovación.

El tema abordado fue el mercado de carbono en Cuba, su actual situación y proyecciones para insertarse a escala internacional. Acompañaron al mandatario el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como los vice primeros ministros Inés María Chapman y Eduardo Martínez Díaz. Estuvieron presentes también especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, junto a expertos y académicos de la Educación Superior, investigadores de instituciones científicas y actores de la economía.

