14 de agosto de 2026
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Asisten Raúl y Díaz-Canel al homenaje a Fidel en su centenario (Video)

TV Camaguey01 minutos
Asisten Raúl y Díaz-Canel al homenaje a Fidel en su centenario (Video)

La Habana.- El general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, encabezó este jueves en la capital, junto al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el acto político-cultural por el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A la conmemoración, en la que también estuvieron presentes miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno; asistieron compañeros de luchas, familiares y miles de herederos de la obra y el pensamiento del líder histórico de la Revolución.

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