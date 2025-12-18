Sector de educación realiza acciones de la lucha contra las drogas en Camagüey

Camagüey- Con emotivos testimonios de estudiantes que enfrentaron y superaron la adicción, se desarrolló este martes en Camagüey una nueva jornada del Ejercicio Nacional Estratégico de Rechazo contra las Drogas, que desde marzo se realiza la tercera semana de cada mes. La actividad, promovida por el Ministerio de Educación, tuvo como protagonistas centrales a pioneros de varias secundarias y preuniversitarios del municipio.

El acto contó también con la participación del gobierno municipal, el Ministerio del Interior (MININT), Salud Pública, Educación y padres. El eje central fueron las historias de vida narradas por los propios adolescentes.

A través de poemas, del rap y otras manifestaciones artísticas, explicaron cómo se vieron expuestos al consumo, el impacto que tuvo en sus vidas y cómo lograron salir adelante con el apoyo decisivo de sus familias y la escuela.

Uno de los testimonios más destacados fue el de Enrique Padrón, estudiante de 10.º grado. Relató que, desde noviembre del año pasado, comenzó a tener conflictos provocados por las drogas.

Todo comenzó con unos amigos que lo incitaron a consumir sustancias químicas. Lo que comenzó como algo casual se hizo más frecuente, acarreando problemas en su conducta y en su salud.

“Me sentí mal, perdí el control de mí mismo”, confesó el joven. Su estado fue tan crítico que casi requirió internamiento y actualmente recibe seguimiento.

Muy consciente de sus actos, expresó sentir vergüenza, principalmente ante sus padres, pero se mostró seguro de no recaer: “Tengo un futuro por delante, todo lo que viví me sirvió de experiencia, no volveré a consumir esas sustancias, por mí y por mi familia”.

Enrique, quien aspira a ser cantante, envió un claro mensaje: «Hay muchas formas sanas de divertirse, nosotros los jóvenes debemos cuidar nuestros actos».

Junto a los estudiantes, los profesores también intervinieron en la actividad. Con pancartas y poemas reafirmaron su papel como refugio y apoyo fundamental para sus alumnos.

Consignas como “Contra las drogas, Camagüey tiene que ganar”, “Vivir sin drogas es mejor” y “Amistad, familia, recreación sana son luces para la vida” resonaron durante la jornada, cuyo lema central fue “Camagüey sin drogas”.

El mensaje unánime de la actividad fue un llamado a vivir la vida intensamente, pero alejado de las sustancias nocivas, destacando que la familia, la escuela y los proyectos personales son los pilares para una juventud sana.

“La mejor droga es caminar por los sueños”. (Viviannes Yumar, estudiante de periodismo)