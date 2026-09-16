16 de septiembre de 2026
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«Criterio compartido», programa radial sobre la realidad cubana actual

Canal Caribe01 minutos
"Criterio compartido", programa radial sobre la realidad cubana actual

La Habana.- Un amanecer diferente tuvieron este miércoles los colegas y radioyentes de Radio Rebelde. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó bien temprano a los estudios de la emblemática emisora para promocionar un nuevo espacio de la radio cubana. Con el título de «Criterio compartido» saldrá al aire a partir del próximo miércoles a las 7 y 15 de la mañana y con una frecuencia quincenal para abordar los temas más importantes del acontecer nacional.

Foto: Presidencia Cuba

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