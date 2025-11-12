12 de noviembre de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Afide, fiesta del deporte cubano

Periódico Granma04 minutos
Afide, fiesta del deporte cubano

La Habana.- La XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (Afide-2025) quedó inaugurada en el Palacio de Convenciones, de La Habana, con la presencia de Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), junto a dirigentes de la entidad, glorias de ese ámbito e invitados extranjeros.

El acto contó, en una gala deportivo-cultural, la idiosincrasia nacional e hizo un repaso de la historia atlética del país. La cita resultó propicia para reconocer a directivos, entrenadores e investigadores que, con sus conocimientos, han contribuido a engrandecer el deporte cubano en la arena internacional.

Entregaron los Premios Anuales de la Ciencia José Yañez Ordaz a figuras como Reinaldo Torres, Jesús Domínguez e Indira María Santuce. La Gran Maestra de ajedrez Vivian Ramón Pita fue condecorada con el galardón al Mayor Impacto Social, mientras a Raúl Trujillo le otorgaron el premio especial por la Obra de la Vida.

Al entrenador de lucha, así como a Mélix Ilisástigui, Fidel Castro Smirnov y Silvano Merced, de Cuba, además de la colombiana Aura Vanessa Aguilar, los nombraron miembros honoríficos del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios.

En las palabras centrales, Vento Montiller comenzó con una felicitación a la delegación cubana participante en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, que obtuvo 29 medallas, 12 de oro.

De igual manera, hizo un llamado a la paz, a rechazar el racismo y la discriminación, alegando que el deporte constituye un enorme ejemplo del poder para unir a las personas en el mundo.

En su conferencia magistral Sistema Deportivo Cubano: Conquista de la Revolución, expuso los logros del Inder desde su fundación, así como los desafíos actuales.

Afide-2025 cuenta con la presencia de más de 25 países, con delegaciones de Rusia, China, Estados Unidos, Japón y Letonia, entre otros. En esta ocasión, está dedicado al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y al aniversario 60 de las relaciones entre Cuba y China.

Por: Nacho Machín / Granma.cu | Foto: Roberto Morejón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas