Afide, fiesta del deporte cubano

La Habana.- La XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (Afide-2025) quedó inaugurada en el Palacio de Convenciones, de La Habana, con la presencia de Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), junto a dirigentes de la entidad, glorias de ese ámbito e invitados extranjeros.

El acto contó, en una gala deportivo-cultural, la idiosincrasia nacional e hizo un repaso de la historia atlética del país. La cita resultó propicia para reconocer a directivos, entrenadores e investigadores que, con sus conocimientos, han contribuido a engrandecer el deporte cubano en la arena internacional.

Entregaron los Premios Anuales de la Ciencia José Yañez Ordaz a figuras como Reinaldo Torres, Jesús Domínguez e Indira María Santuce. La Gran Maestra de ajedrez Vivian Ramón Pita fue condecorada con el galardón al Mayor Impacto Social, mientras a Raúl Trujillo le otorgaron el premio especial por la Obra de la Vida.

Al entrenador de lucha, así como a Mélix Ilisástigui, Fidel Castro Smirnov y Silvano Merced, de Cuba, además de la colombiana Aura Vanessa Aguilar, los nombraron miembros honoríficos del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios.

En las palabras centrales, Vento Montiller comenzó con una felicitación a la delegación cubana participante en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, que obtuvo 29 medallas, 12 de oro.

De igual manera, hizo un llamado a la paz, a rechazar el racismo y la discriminación, alegando que el deporte constituye un enorme ejemplo del poder para unir a las personas en el mundo.

En su conferencia magistral Sistema Deportivo Cubano: Conquista de la Revolución, expuso los logros del Inder desde su fundación, así como los desafíos actuales.

Afide-2025 cuenta con la presencia de más de 25 países, con delegaciones de Rusia, China, Estados Unidos, Japón y Letonia, entre otros. En esta ocasión, está dedicado al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y al aniversario 60 de las relaciones entre Cuba y China.

Por: Nacho Machín / Granma.cu | Foto: Roberto Morejón