Santa Cruz del Sur avanza con plan local para superar meta de siembra de caña

Santa Cruz del Sur- La siembra de caña constituye prioridad para la Empresa Cañera Cándido González Morales, por ello alcanzar el cumplimiento en la siembra de las 148 hectáreas previstas en la campaña de frío, involucra a productores y directivos de la hasta hoy única entidad de su tipo en el país.

Hasta la fecha 48.58 es el real logrado en esta etapa iniciada en julio que se extiende hasta el mes de diciembre. Con números muy alejados de los logrados por este colectivo en épocas anteriores, pero que atemperados a los momentos actuales, su cumplimiento unido a loSanta Cruz del Sur avanza con plan local para superar meta de siembra de caña sembrado en la campaña de primavera, garantiza la existencia de semilla para el año 2026.

Las UBPC Seguidores del Ché, 21 de octubre, Los Pinos, la CPA Julio A. Mella, el Lote Estatal San Antonio y el Banco de Semillas Registradas, son los colectivos implicados en esta campaña de frío, que de cumplirse permitiría llegar a las 278 ha plantadas en el territorio.

Varias iniciativas se ponen en práctica en este colectivo, donde se conformaron bridagas con trabajadores del área de Regulación y Control, unidos a los de la UEB de Prestación de Servicios para trabajar en función del cumplimiento del objetivo propuesto, no obstante, un grupo de limitaciones como las escasas lluvias en la zona de Haití, y la falta de semillas en la primera etapa de la campaña, han provocado el atraso que se exhibe hoy y cuya realidad no se cesa en intentar revertir antes de que finalice el 2025.