Reconocen a empresa constructora camagüeyana con la Condición de Vanguardia Nacional

Camagüey- Fieles al legado del mártir del sector de la construcción, Armando Mestre Martínez, los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje número UNO de Camagüey recibieron la bandera de Vanguardia Nacional por sus resultados integrales y por sus aportes al movimiento obrero en el país.

El colectivo recibió el alto estímulo que otorga la CTC en el país de manos del Primer Secretario del Partido en la Provincia, Walter Simón Noris.

De esta manera se distingue a todas las unidades empresariales de base que, con el empeño de técnicos, obreros e ingenieros, hicieron posible ese resultado aún en tiempos difíciles.

Momento especial de la ceremonia —que tuvo como escenario el salón Nicolás Guillén— fue la entrega de la orden Lázaro Peña de Tercer grado al ingeniero Manfredo Melian Mora, quien mantiene una amplia hoja de servicios en el sector de la construcción y en un número importante de obras sociales.

Al hablar en nombre del colectivo, el director de la UEB Camilo Cienfuegos, Yasdel Valdez Umpierre, manifestó el compromiso de todos los trabajadores de la entidad de continuar avanzando en el desarrollo de importantes obras que impactan en los programas económicos y sociales del país, con la búsqueda constante de alternativas y soluciones en los proyectos y a pie de obra.

La Empresa de Construcción y Montaje número UNO de Camagüey es reconocida nacionalmente por la profesionalidad de sus especialistas y por ser fragua de obreros con un amplio sentido del deber.