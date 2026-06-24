Realizarán programa cultural durante el verano en Camagüey

Camagüey- La temporada estival llega a Camagüey con una oferta cultural que combina arte, aprendizaje y esparcimiento para toda la familia. Las direcciones provincial y municipal de Cultura, en alianza con proyectos comunitarios, han diseñado un amplio programa que desborda los recintos habituales y se instala en barrios y localidades del territorio.

La programación cuenta con el respaldo de la Asociación Hermanos Saíz, la Brigada de Instructores de Arte José Martí, así como de promotores, aficionados y artistas profesionales de múltiples disciplinas. Todos ellos convergen en una propuesta diversa que incluye teatro, música, artes plásticas y literatura.

Bajo el lema «Un verano con mi gente», la iniciativa persigue un objetivo claro: que el arte y la lectura sean puentes de encuentro entre generaciones, con una mirada especial hacia los niños y niñas, principales protagonistas de esta etapa de vacaciones y descubrimientos.