Agroecología y altos rendimientos: la fórmula de Villa Luisa en Camagüey

Camagüey- La Finca Villa Luisa, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Renato Guitart y administrada por el productor David Hernández González, en el municipio de Camagüey, se encuentra entre las referencias del territorio agramontino gracias al aprovechamiento integral de sus tierras y a los excelentes resultados que obtiene.

La finca está integrada al programa nacional dedicado al rescate y desarrollo de frutales. Aun en tiempos difíciles, sus entregas permiten abastecer tanto el mercado interno como el consumo social.

Villa Luisa se afianza como una de las fincas más prósperas del anillo verde que rodea la Ciudad de los Tinajones, y constituye un ejemplo de lo que se puede lograr en una provincia con tierras fértiles y muchas potencialidades aún por explotar.

Allí, David Hernández cultiva cada palmo de tierra y enfrenta los rigores del clima para producir viandas, hortalizas y vegetales. Su esfuerzo lo mantiene vinculado al programa nacional de frutales, del cual es parte activa.

Según este productor de avanzada, los altos rendimientos durante todo el año se deben, en buena medida, a la práctica del intercalamiento de cultivos, al uso de la agroecología y a la aplicación de bioproductos elaborados en la propia finca.

La finca cuenta además con una miniindustria donde se elaboran varios renglones de alimentos en conserva. Esta instalación permite fortalecer el encadenamiento con otras entidades y cerrar ciclos productivos al procesar parte de las cosechas.

De esta forma, se da respuesta a las estrategias del gobierno local para que estos productos lleguen al pueblo y se comercialicen a precios razonables.

Cuba está hoy llamada a lograr mayor soberanía alimentaria en sus territorios. En ese contexto, la Finca Villa Luisa, con sus 12 hectáreas sembradas de frutales y cultivos de ciclo corto, constituye una experiencia que debe generalizarse en la provincia y en el país, para avanzar con mejores resultados en la producción de alimentos.