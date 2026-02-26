Empoderamiento femenino, realidades de la política

La incorporación de las mujeres al empleo y su promoción a cargos directivos han sido prioridades permanentes de la Federación de Mujeres Cubanas, tanto para garantizar su independencia económica como para favorecer su crecimiento personal y profesional. Esta no es solo una meta social, sino una política estratégica respaldada por leyes y programas nacionales.

En la provincia de Camagüey, la vida de miles de familias se mueve al ritmo del trabajo cotidiano y de los retos que enfrenta el empleo en una de las regiones más extensas y pobladas de Cuba.

Además de su riqueza cultural e histórica, Camagüey es hoy escenario de un fenómeno clave para entender el desarrollo local: la participación de las mujeres en el mercado laboral. Las camagüeyanas combinan roles de madres, trabajadoras, emprendedoras y líderes comunitarias. Su esfuerzo es un reflejo de una realidad compleja, donde la lucha por la igualdad de oportunidades continúa siendo una de las principales tareas del presente.

En este primer quinquenio del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el país ha dado pasos significativos hacia la igualdad de género, con logros visibles tanto en la economía como en la toma de decisiones. Hoy, los ojos están puestos en cómo estas políticas impactan la vida cotidiana de las féminas.

En la actualidad más de 4 millones de personas forman parte de la fuerza laboral cubana, de las cuales poco más del 37 % son mujeres. En el sector estatal, su participación asciende al 46, mientras que en el NO estatal representa casi el 24 por ciento…

En el último reporte estadístico de ocupación en la provincia, cerca de 99 mil mujeres estaban integradas en la economía local, con participación en múltiples sectores, incluidos servicios, educación, salud y administración pública. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados limita la plena participación económica femenina. En Camagüey, como en todo el país, las ferias de empleo y orientación laboral han abierto nuevas oportunidades, contribuyendo a reducir la informalidad y promoviendo la capacitación técnica de la fuerza laboral femenina.

Aunque las cifras varían según la actividad, el dato clave es que ellas superan a los hombres en categorías técnicas y profesionales, lo que refleja una sólida formación y un alto nivel educativo entre las mujeres camagüeyanas…

Sin embargo, aún existe una brecha en la representación en cargos de dirección. En Cuba, a nivel institucional, más del 53 % de los cargos de dirección en el Estado y el Gobierno son ocupados por mujeres, y en el Parlamento alcanzan el 57 %, situando a la Mayor de las Antillas entre los primeros países del mundo con mayoría femenina en su órgano legislativo. Pero, la representación en cargos de mayor jerarquía, como el Consejo de Ministros, aún requiere atención, pese a la existencia de una reserva de mujeres preparadas para asumir mayores responsabilidades.

Este avance coincide con las prioridades del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas, que dedica áreas específicas al acceso a la toma de decisiones y al empoderamiento económico. No obstante, las fisuras persisten, por ejemplo, sectores tradicionales como el agropecuario sigue viendo una presencia femenina menor al promedio general. Esto implica un desafío adicional para que las políticas públicas y las acciones institucionales promuevan una inserción más equilibrada en actividades productivas claves.

En Camagüey, la incorporación de la mujer al empleo y a posiciones de dirección es un proceso dinámico. El avance sostenido dependerá de políticas públicas coherentes, de oportunidades equitativas y de mantener el compromiso social y gubernamental con la igualdad de género.