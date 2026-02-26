Trabajadores de Copextel en Minas continúan instalación de kits de sistemas fotovoltaicos

Minas- El Centro de Servicios Integrales COPEXTEL Minas es el encargado de la instalación y comercialización de los kits de sistemas fotovoltaicos .

Al frente del equipo de trabajo está el ingeniero Heriberto Usatorres Cabello, quien junto a dos técnicos más, han hecho posible el cumplimiento de este programa, el cual es rectorado por el ministerio de Energía y Minas y consiste en el montaje de un panel solar y un sistema de carga portátil.

Según explicó el directivo, es muy beneficioso para nuestros clientes la compra de los módulos en las modalidades de mil 200 y 800 watts.

Pueden utilizar la energía limpia en función de las tareas hogareñas cuando no hay electricidad, lo cual ha constituido en reto en tiempos de contingencia energética, pero hemos logrado afirmó, prestar el servicio a más de 18 trabajadores destacados y apoyamos a los municipios de Sierra de Cubitas y Nuevitas, acotó Usatorres Cabello.

Los programas sociales, el turismo, la energía renovable, el comercio electrónico y la informatización entre otras que contemplan las tecnológicas, centran la labor de los trabajadores del colectivo de COPEXTEL en Minas.