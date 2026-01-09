Destaca emprendimiento camagüeyano desde el compromiso social

Camagüey- Con apenas cuatro años de fundada la Mediana Empresa Ylime Textil se ha convertido en un referente del emprendimiento en la región.

Liderada por Daisy Sosa Aguilar, una mujer empoderada que comenzó de cero y hoy dirige un colectivo de 40 trabajadores, esta mipyme supo abrirse paso en ferias y proyectos.

Su inserción con el denominado PICLA, que les garantiza materias primas, créditos y transporte, contribuye en el buen desempeño de la entidad.

Su labor no se limita a la confección, también se distingue por el compromiso social expresado desde donativos al Hospital Materno hasta la confección de pijamas para el Psiquiátrico.

Con un sello especial en prendas femeninas y para niñas Ylime Textil demuestra que con voluntad y sueños es posible transformar realidades, en cada puntada se teje no solo una prenda sino la historia de un emprendimiento que inspira confianza y esperanza.

El vínculo con la Federación de Mujeres Cubanas y el aporte comunitario confirman que el éxito empresarial puede ir de la mano con la solidaridad. Así lo demuestra su representante Daisy Sosa Aguilar, quien recuerda que los sueños, cuando se trabajan con pasión y entrega, siempre pueden hacerse realidad. (Texto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Ylime Textil)