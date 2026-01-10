Evoca Cuba a Julio Antonio Mella en aniversario de su muerte

La Habana.- Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, evocó hoy la figura del joven revolucionario Julio Antonio Mella, con motivo a los 97 años de su muerte.

Julio Antonio Mella, eternamente joven, comunista e inconforme (que es casi lo mismo) tenía solo 25 años cuando cayó asesinado por los fascistas de su época, en una calle de México; 97 años después su ejemplo y sus ideas siguen inspirando a la juventud cubana, declaró el mandatario en su cuenta en la red social X.

También en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, recordó las últimas palabras de Mella al caer asesinado: «Muero por la Revolución».

Su legado antiimperialista trasciende fronteras y ratifica la vigencia del principio de que la dignidad de los pueblos no se doblega ante el imperialismo, añadió la Cancillería.

En la noche del 10 de enero de 1929, el joven líder estudiantil caminaba por una calle de la ciudad de México con su compañera, Tina Modotti, cuando recibió disparos por la espalda.

“No le tengo ni un ápice de miedo a la muerte, lo único que siento es que me van a asesinar por la espalda”, declaró Mella antes de salir de Cuba al exilio anticipando lo que el dictador cubano, Gerardo Machado, ordenaría a sus sicarios.

Mella se encontraba en aquella época en plena preparación de la expedición que lo llevaría desde México hacia Cuba para incorporarse a la lucha.

Las cenizas de Mella fueron trasladadas a La Habana el 29 de septiembre de 1933.