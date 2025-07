Lo valioso de la empatía y la sensibiliad

Dos de las cualidades más humanas que todos debemos abrazar son la empatía y la sensibilidad, porque ambas hacen posible conectar, hasta en la más extensa diversidad. Ponernos en el lugar de otros, entenderlos sin juzgarlos, respetar sus emociones y sentimientos, sin dejar de ser nosotros mismos es la esencia de la empatía.

Muy cerca, la sensibilidad nos deja percibir la belleza de un modo fino, ser reactivos a las emociones y notar detalles con delicadeza y afecto.

Ser empáticos y sensibles mejora nuestras relaciones porque podemos entender los sentimientos de los demás, y eso evita conflictos y fortalece la confianza. Los sensibles son atentos y muy considerados; gustan a casi todos ya que con ellos la gente se siente valorada. Cuando somos empáticos, ayudamos y elegimos el trabajo en equipo, y nos importa el bienestar de todos.

La empatía y la sensibilidad nos convierte en personas sabias porque enriquecen nuestra inteligencia emocional y podemos comunicarnos sin imponer criterios. Ambas cualidades nos alejan de la arrogancia, la prepotencia y del ego elevado, para la toma de decisiones equilibradas, justas y humanas.

Pero, sucede que estas cualidades se han alejado un poco de nuestros días intensos y difíciles; y no podemos olvidar que pequeños actos de empatía pueden cambiar vidas, desde el consuelo a un amigo hasta llegar a las batallas por causas nobles.

Las personas empáticas y sensibles son más felices, porque están satisfechas aún sin tenerlo todo. Claro esto no significa que permitan a otros que abusen de su bondad; incluyen, también, el autocuidado y saber decir no cuando es necesario. Sin embargo, no hay lugar a dudas que estas dos capacidades humanas nos hacen mejores, nos unen y permiten crecer.

Hace unos días el el perfil de un amigo pude ver una historia humana y bella que nos acerca a la esencia de estas cualidades inherentes a los de buena voluntad.