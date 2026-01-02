Calle de los Cines, sitio emblemático del séptimo arte en Camagüey

La calle de los cines es una propuesta cultural que ofrece la ciudad de Camagüey, para resaltar lo más distintivo del universo cinematográfico de América y el mundo.

A principios del siglo 20, con la llegada del cine, primero mudo y luego sonoro, esta calle comenzó su relación con el séptimo arte. El primer local cinematográfico se instaló en el pequeño inmueble donde hoy hay un restaurante italiano bajo el nombre de La Isabela.

Sin embargo, en esa época todavía no se le podía llamar «calle de los cines». En los años 20, el solar que hoy ocupa el cine Encanto era una bodega, y luego fue la Sociedad El Lugareño, un centro de recreo.

La transformación comenzó en los años 30, cuando el empresario Manuel Ramón Fernández abrió el cine Encanto. Aunque era una construcción sencilla, tuvo mucho éxito, especialmente en los años 40, por proyectar muchas películas mexicanas que hicieron famosos a actores como Jorge Negrete, María Félix y Cantinflas.

Donde hoy está el cine Casablanca, antes hubo una pequeña tienda y, brevemente, un cine. Fue Armando Garrido quien lo construyó y lo inauguró con la famosa película «Casablanca», protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Por todo esto, aunque la calle no siempre fue un centro cinematográfico puro, su historia está ligada al cine. Esta identidad se consolidó después del triunfo de la Revolución, con la apertura de la sala de video Nuevo Mundo, que, gracias a la tecnología digital y a una cuidadosa selección de películas, animó la cuadra y reafirmó su vocación cultural.

Cuando Camagüey cumplió sus 500 años, como parte del festejo quedó inaugurada en la Ciudad de los Tinajones la Calle de los Cines que se extiende desde la Plaza de los Trabajadores hasta la Plaza de la Soledad y que constituye todo un paseo temático – único en el país – por el mundo del séptimo arte.

La Calle de los Cines se articula en torno a cuatro instituciones principales que hacen vibrar este tramo como un corredor cultural: el Callejón de los Milagros, el Cine Encanto con su Dodo’s Café, el Multicine Casablanca y el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, que incluye una mediateca y un café.

El Callejón de los Milagros se integra al proyecto de informatización, animación y gestión de contenidos culturales del Paseo Temático del Cine, ya existente en la ciudad patrimonial , es único de su tipo en el país. Los conectados a la red del Callejón de los Milagros tienen la opción, además, de consultar una amplia serie de libros, revistas y catálogos electrónicos sobre el cine, participar en cursos y talleres online que les permiten desarrollar un pensamiento crítico, construir saberes y ganar en una jerarquización de la cultura audiovisual que ayude a preservar lo más valioso del Séptimo Arte.

El Complejo Audiovisual Nuevo Mundo esta enfocado a estimular el uso creativo de las tecnologías, y mantiene su rasgo fundacional en favor de la superación del espectador. Se trata de un espacio con un video proyector de alta resolución y sonido 7.1, posibilidades de filmes tradicionales y en tercera dimensión. Se le incorporó una galería con la facilidad de Códigos QR y un café.

Todo este espacio urbano es tribuna de encuentros como Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica y la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen, intercambio con grandes personalidades del audiovisual y presentaciones especiales de filmes latinoamericanos y de otras regiones del mundo.