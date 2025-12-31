Central Siboney inicia la zafra azucarera 2025-2026 en Cuba

Camagüey.- Con el arranque de sus operaciones industriales, esta industria asume el compromiso de producir más de cuatro mil toneladas de azúcar crudo en 61 días de molienda.

El central Siboney, del camagüeyano municipio de Sibanicú, se convirtió en el primero de Cuba en poner en marcha sus molinos, marcando así el inicio de la zafra azucarera 2025-2026 en el país.

Con el arranque de sus operaciones industriales, esta industria asume el compromiso de producir más de cuatro mil toneladas de azúcar crudo en 61 días de molienda. Para ello, dispone de unas 63 mil toneladas de caña, que les suministrarán fundamentalmente las bases productivas vinculadas a la unidad.

Una vez concluida esta etapa principal, procesarán otras 20 mil toneladas de caña para obtener 1500 toneladas de meladura. Una estrategia que ha demostrado su eficacia en etapas anteriores, generando ingresos económicos que benefician directamente a los trabajadores.

Actualmente, laboran de forma estable en este ingenio 385 azucareros, que tienen la meta de cumplir y además aportar energía al Sistema Electroenergético Nacional.

Al inicio de la contienda en el Siboney se sumará, en los próximos días, el central Carlos Manuel de Céspedes, con el objetivo de producir 10 mil toneladas de azúcar, dos empresas que aportan desde Camagüey en el esfuerzo nacional por recuperar este renglón estratégico para la economía del país.

Con el humo saliendo una vez más de su chimenea, el central Siboney de Sibanicú no solo reinicia su producción; sino que da la señal de partida para la campaña azucarera de toda la nación.