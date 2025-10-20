Inclusión más allá de una utopía

Camagüey — Con el propósito de visibilizar a la comunidad sorda y ofrecer una mirada más amplia sobre su realidad, intereses y potencialidades, nació el programa televisivo Más Cerca de Ti, propuesta que desde julio llega por la señal de Televisión Camagüey.

Sus emisiones, con frecuencia semanal salen en el horario de la tarde y materializan aquel torbellino de criterios derivados del evento de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba con los medios de comunicación.

“Camagüey no está rezagada en materia de inclusión. Contamos con intérpretes de lengua de señas en la programación como El Acontecer, el Noticiero de TV Camagüey y el espacio deportivo Tiempo. A partir de esa experiencia decidimos crear un audiovisual propio, con una tónica diferente, que nos permitiera adentrarnos más en el mundo de la comunidad sorda”, explica Yamila Wilcox, productora y guionista del proyecto.

Más Cerca de Ti constituye un verdadero laboratorio audiovisual, al no existir referentes similares en el país. “Fue y sigue siendo un desafío —afirmó Wilcox—. Cada emisión nos invita a investigar, a perfeccionar contenidos y a construir una comunicación más inclusiva”.

El programa, concebido en formato de revista, responde directamente a los intereses de la comunidad sorda, pero también busca sensibilizar a los públicos oyentes. Con el acompañamiento de la ANSOC, su estructura incluye secciones informativas, deportivas y culturales.

“La ANSOC, desde el primer momento quedó encantada con la idea. Nos brindaron la bandeja de temas con los ejes fundamentales de por donde ir encaminando el programa. Dentro de la propia estructura se tiene en cuenta las secciones que a ellos les interesan”.

Las secciones se alternan entre deporte y cine, buscando aterrizar las informaciones al contexto local. Los temas deportivos proponen variedad de puntos y disciplinas: fútbol, béisbol y otros acontecimientos deportivos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, una de las más llamativas es aquella que enseña palabras en la lengua de señas.

“En el apartado dedicado al séptimo arte tenemos en cuenta películas que hagan referencia a la comunidad sorda. Sin embargo, hacemos sugerencias de películas contemporáneas más actuales como una opción de entretenimiento”, agrega Yamila.

Más Cerca de Ti es todo un desafío para los realizadores del canal, especialmente para su productora y guionista. Sin embargo, el espacio continúa siendo una búsqueda por lograr la inclusión sin descuidar a todos los públicos.