Inició el verano en Camagüey con jornada cultural y festival deportivo (+ fotos)

Camagüey- Ritmo, color y alegría marcaron el inicio del verano en Camagüey. Un espectáculo músico-danzario, enmarcado en el paseo infantil de la jornada cultural Sanjuanera, fue el encargado de abrir las festividades. Protagonizado por pequeños y adolescentes, el recorrido desbordó talento y creatividad a lo largo de toda la Avenida de la Libertad, en la ciudad cabecera.

El público agramontino disfrutó del arte ofrecido por los integrantes de tres comparsas, siete congas y otras unidades artísticas del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Esta celebración, que se transmite de generación en generación, se consolida como un hecho cultural de gran arraigo popular.

La jornada inaugural también coincidió con el inicio del Festival Deportivo Escolar. A la ceremonia de apertura asistieron las principales autoridades políticas y de gobierno de la provincia y el municipio de Camagüey, encabezadas por el Primer Secretario del Partido, Walter Simón Noris.

Desde la tierra de El Mayor quedó claro que el deporte revolucionario sigue siendo del pueblo, y así lo demostraron los pequeños atletas del terruño, también conocido como fragua de campeones.

El Casino Campestre, parque urbano más extenso del país, acogió otras actividades para el disfrute de toda la familia. La iniciativa, que llegó a las comunidades rurales y a la totalidad de los consejos populares, garantiza un verano para todos los gustos. ( Fotos: Alex López y Leannys Cedeño)