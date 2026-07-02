Verano 2026 en Camagüey, cultura y patrimonio para toda la familia

Camagüey- La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey presentó la programación del Verano 2026, una propuesta concebida para acercar la cultura y el patrimonio a las familias camagüeyanas mediante actividades recreativas, educativas y comunitarias.

El proceso incluirá talleres de apreciación y creación artística, recorridos, conciertos, exposiciones y proyectos comunitarios que tendrán como escenarios principales el Centro Histórico de la ciudad y otras instituciones culturales del territorio.

Entre las iniciativas destacan el proyecto Arte Plaza, las celebraciones por el aniversario de la declaración de un segmento del Centro Histórico de Camagüey como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las actividades dedicadas al Día del Historiador Cubano y las acciones en homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La programación también apuesta por la inclusión social con propuestas dirigidas a personas con necesidades educativas especiales y a familias de menores ingresos, al tiempo que incorpora a nuevos actores económicos y emprendimientos al quehacer cultural de la ciudad.

En el Centro de Convenciones de Santa Cecilia, el director de la Oficina José Rodríguez Barrera, destacó que uno de los principales propósitos de la jornada será “fortalecer el conocimiento sobre los valores patrimoniales de la ciudad e incrementar los talleres de apreciación y creación durante la etapa estival», como parte de una estrategia encaminada a convertir la cultura en un espacio de participación y desarrollo para todos los sectores de la población.

La población podrá encontrar información y reservar los recorridos con una semana de antelación en el buró de información que estará en el Centro de Interpretación del Patrimonio (Maqueta).

Este Verano 2026 se proyecta como una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos redescubran la historia, las tradiciones y la riqueza patrimonial de Camagüey desde una perspectiva participativa. (Texto y foto: Adelante Digital)