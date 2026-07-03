Municipio de Minas sede del acto en Camagüey por el 26 de Julio

Camagüey.- Por segundo año consecutivo el municipio de Minas acogerá la sede provincial de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional a partir de sus resultados económicos, productivos y sociales.

Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), afirmó que ese territorio buscó alternativas frente a los obstáculos que impone el bloqueo norteamericano, por lo que la dirección política, el Gobierno, así como las organizaciones políticas y de masas, acordaron otorgarle la condición de Vanguardia en saludo al aniversario 73 del asalta a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Ese municipio, apuntó, muestra resultados en el cumplimiento de los indicadores propuestos en el Programa Económico y Social del Gobierno para el 2026 y en la ejecución de los compromisos asumidos como parte de los acuerdos emanados del XI Pleno del Comité Central del PCC.

En la esfera agropecuaria, subrayó, se perciben avances en el empleo y la entrega de tierras para la producción de alimentos, además del favorable desempeño en la campaña de siembra de primavera, en el funcionamiento de los autoconsumos, en el movimiento de patios y parcelas, los planes de producción de leche y carne y en los cultivos priorizados.

De igual manera señaló que Minas se destaca en el cambio de la matriz energética a partir de la agilidad en la instalación de los módulos solares fotovoltaicos que benefician a profesionales de la educación, la salud y a centros vitales.

En el ámbito económico, dijo, esa localidad logra reducir el déficit presupuestario y los gastos corrientes de la actividad presupuestada, al tiempo que sobrecumple los ingresos cedidos, afianza los encadenamientos productivos y, al cierre del mes de junio, no reporta ninguna empresa con pérdidas.

En los sectores de la educación y la salud pública, agregó, también se constatan resultados satisfactorios, entre los que mencionó los esfuerzos por mantener la estabilidad en la cobertura médica, y aunque en la mortalidad infantil las cifras no son favorables, se protegen mediante el ingreso en unidades asistenciales a embarazadas de alto riesgo.

En Minas, precisó, se estrechan los vínculos entre las estructuras del Partido, el Gobierno y, en especial, se refuerza el vínculo con aquellas comunidades que presentan mayor situación de vulnerabilidad.

También, por mostrar avances en los resultados de trabajo y en el cumplimiento de los indicadores, el municipio de Vertientes mereció un reconocimiento en saludo a la efeméride moncadista.

Tomado de: Gobierno Provincial del Poder Popular