Cuba y el desafío de defender su derecho a desarrollarse

Cuba vuelve a ocupar titulares internacionales en medio de un escenario económico especialmente complejo que no puede comprenderse sin analizar el recrudecimiento de las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, limitar el análisis a un “enfrentamiento político entre gobiernos”, como prefieren hacerlo algunos, impide ver la dimensión real del problema. Lo que vive hoy el país es también un conflicto jurídico y humano de gran magnitud.

Cuando se habla de restricciones comerciales, financieras y tecnológicas, no se discuten únicamente cifras o decisiones diplomáticas, sino condiciones de vida concretas para millones de personas. Lo que hoy enfrenta Cuba no es únicamente un “diferendo prolongado”, sino un escenario donde confluyen presiones económicas externas, desafíos internos y un debate jurídico que trasciende fronteras. Pensar el Derecho desde Cuba implica mirar ese impacto humano y preguntarse hasta qué punto la legalidad internacional está siendo respetada o vulnerada.

Un conflicto con dimensión jurídica.

El llamado bloqueo ha evolucionado con los años hasta convertirse en un entramado de sanciones que trasciende las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Su aplicación alcanza a empresas, bancos y gobiernos de terceros países, que pueden enfrentar sanciones si mantienen vínculos comerciales o financieros con la isla. Esa extraterritorialidad coloca el conflicto en un terreno claramente jurídico, pues implica la pretensión de aplicar normas nacionales más allá de sus fronteras.

En la práctica, esto significa que compañías de cualquier parte del mundo pueden ser penalizadas por realizar operaciones completamente legales según las normas de sus propios países. Bancos internacionales se niegan a procesar pagos vinculados a Cuba por temor a multas millonarias, proveedores suspenden contratos, y navieras o aseguradoras evitan operaciones comerciales para no exponerse a represalias. Así, una legislación interna termina condicionando el comercio mundial, afectando principios básicos del sistema internacional.

Tal práctica entra en tensión con fundamentos esenciales del derecho internacional recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y el derecho de los pueblos a decidir libremente su modelo político y económico. La comunidad internacional ha reconocido reiteradamente esta contradicción mediante votaciones casi unánimes en la Asamblea General de la ONU contra estas sanciones.

Además, el uso prolongado de medidas coercitivas plantea una discusión jurídica más amplia: si las sanciones económicas pueden transformarse en mecanismos de presión colectiva contra poblaciones civiles. El derecho internacional contemporáneo ha buscado limitar precisamente esas prácticas, recordando que ningún conflicto político debería trasladarse a la vida cotidiana de millones de personas.

La legalidad internacional fue concebida para garantizar reglas comunes y previsibles entre Estados. Cuando estas reglas se interpretan de forma selectiva, se debilita la confianza en el propio sistema jurídico global, generando un precedente que puede afectar a cualquier nación en el futuro.

Sanciones y vida cotidiana

Detrás del debate diplomático y jurídico existe una realidad que se vive todos los días en Cuba. Las dificultades para adquirir combustibles, piezas industriales, alimentos o medicamentos no surgen únicamente de problemas internos, sino también de limitaciones comerciales y financieras asociadas a las sanciones. A esto se añaden trabas menos visibles pero igualmente dañinas: transacciones que se dilatan por revisiones adicionales, contratos que se cancelan a última hora y mercados que imponen condiciones más costosas o inciertas para cualquier operación con la isla, generando un entorno permanente de inseguridad comercial.

Ese escenario provoca además costos indirectos que rara vez se perciben desde fuera. Operaciones que en condiciones normales serían ágiles deben realizarse mediante intermediarios, rutas más extensas o proveedores alternativos, encareciendo productos y ralentizando suministros. Equipos tecnológicos e insumos industriales llegan con mayores dificultades, afectando la producción nacional y reduciendo las posibilidades de modernización en sectores estratégicos.

Con el tiempo, esas tensiones económicas terminan reflejándose en la vida cotidiana. La interrupción del transporte, los apagones, los inconvenientes en la distribución de productos básicos o la demora en la llegada de determinados insumos médicos dejan de ser datos macroeconómicos para convertirse en experiencias diarias que alteran la rutina de miles de familias, obligadas a reorganizar horarios, gastos y expectativas.

Incluso los emprendimientos privados y proyectos productivos emergentes enfrentan obstáculos para adquirir insumos, recibir pagos internacionales o sostener vínculos comerciales estables, lo que limita oportunidades de crecimiento interno y afecta a trabajadores y hogares que dependen de esas iniciativas.

Cuando se imponen sanciones económicas, no se sanciona a un concepto político abstracto. Se presiona a una sociedad concreta que debe adaptarse continuamente a condiciones más exigentes. Por eso, el análisis jurídico de estas medidas no puede desligarse de su impacto humano, pues al final toda restricción económica termina repercutiendo en la vida diaria de las personas.

Derechos humanos en disputa

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce derechos esenciales como la salud, la alimentación, la seguridad social y el desarrollo digno. Desde esa perspectiva, resulta contradictorio sostener políticas que, directa o indirectamente, dificultan el acceso de una población a bienes indispensables para su bienestar.

Las restricciones comerciales y financieras elevan costos, ralentizan importaciones y limitan capacidades productivas internas, lo que termina afectando derechos sociales básicos. No es solo un problema económico; es una discusión ética y jurídica sobre hasta dónde pueden llegar las sanciones sin vulnerar principios fundamentales del sistema internacional de derechos humanos.

Ninguna política que incremente las dificultades cotidianas de un pueblo puede presentarse como una defensa de los derechos humanos. El debate internacional sobre sanciones económicas empieza precisamente a cuestionar su legitimidad cuando el daño alcanza a sectores vulnerables de la población.

Respuestas internas y defensa de la soberanía

Frente a este escenario, Cuba ha tenido que adoptar decisiones internas complejas para sostener servicios esenciales y reorganizar su economía. Ajustes energéticos, reformas productivas y cambios en políticas económicas han buscado preservar servicios públicos fundamentales como la salud y la educación en un contexto de presión externa constante.

Estas medidas generan tensiones internas y debates legítimos dentro de la sociedad cubana. Sin embargo, resulta imposible evaluarlas sin considerar el contexto económico adverso provocado por las sanciones. Gobernar en condiciones normales no es lo mismo que hacerlo bajo limitaciones comerciales y financieras persistentes.

La Constitución de la República de Cuba de 2019 reafirma la soberanía nacional y coloca la dignidad humana en el centro del proyecto social. El texto reconoce el derecho del país a defender su independencia frente a presiones externas y obliga al Estado a proteger el bienestar colectivo incluso en circunstancias difíciles. Desde esta perspectiva, muchas decisiones internas responden a la necesidad de sostener derechos sociales bajo condiciones excepcionales.

Pensar el derecho desde Cuba

El debate sobre las sanciones contra Cuba no puede limitarse a la “confrontación política”. Se trata de una discusión que pone a prueba la coherencia del derecho internacional contemporáneo. Si los principios de soberanía, no intervención y protección de los derechos humanos se aplican de manera selectiva, pierden legitimidad ante los pueblos.

Cuba enfrenta desafíos internos que deben resolverse soberanamente, como ocurre en cualquier país. Pero ninguna nación debería verse obligada a hacerlo bajo presiones económicas externas que afectan directamente a su población.

Hoy la discusión permanece abierta. ¿Puede hablarse de un orden jurídico global si se ignoran sus principios cuando resultan incómodos? La respuesta no concierne solo a Cuba, sino al futuro mismo del derecho internacional. El debate no trata únicamente de política exterior ni de confrontaciones históricas. Se trata de la posibilidad real de que un país pueda construir su futuro en condiciones normales, sin presiones externas que condicionen su desarrollo y su estabilidad social. Pensar el derecho desde Cuba implica defender que las diferencias entre Estados deben resolverse mediante el diálogo y el respeto mutuo, colocando siempre en el centro la tranquilidad y el bienestar de las personas.

Por: Yuliesky Amador Echevarria / Cubadebate.cu