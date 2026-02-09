Anuncia DESOFT novedosa prestación informática de negocio

La Habana.- La Empresa de Aplicaciones Informáticas (Desoft), integrada al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), anunció su novedosa prestación de negocio conocido por Todo como Servicios, que puede adaptarse a las especificidades de cada entidad y permite el uso de las soluciones informáticas desde cualquier dispositivo incluido los celulares.

Ofrece un ecosistema digital seguro, donde consumidores y proveedores establecen una sinergia que potencia la eficiencia en el desempeño de las gestiones empresariales y de gobierno, con mayores garantías, flexibilidad y acompañamiento, asequible a todos los clientes.

Directivos de la organización empresarial informaron también, en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, que asumieron el software Odoo, de prestigio mundial, como base tecnológica de sus productos y servicios.

A propósito de las transformaciones en Cuba y ante la necesidad de ser más competitiva en el mercado laboral de la industria del software, no solo en lo interno, sino también en lo externo, transformó su estrategia al acercar más sus soluciones a las necesidades de los territorios, las universidades, centros de investigación y proyectos locales de las provincias y municipios, agrega Desoft, que este 9 de febrero llega a los 28 años de creada, con cerca de mil trabajadores en la actualidad.

Señaló que ha convertido varias de sus Unidades Empresariales de Base en micro, pequeñas y medianas empresas estatales y hoy cuenta con 10 de ellas.

Recordó que en 2025 cumplió su plan de venta y de exportaciones y que sus líneas de servicios se dedican a la Gestión Empresarial y de Gobierno, Electrónico, Servicios sobre Plataformas Digitales, Digitales en la Nube de Desoft y de Formación.

De acuerdo con sus proyecciones, brinda soluciones para la informatización de procesos internos de las empresas, el funcionamiento de puertos, trámites aduanales, el cobro de las multas y el seguimiento de la gestión de recursos estratégicos como la energía y el agua.

Posee una plataforma digital que posibilita realizar eventos virtuales, denominada Fevexpo, seleccionada entre los Proyectos Ganadores del Concurso Panorama de las TICs en Cuba por presentarse en el Stand Cuba de la Feria Internacional Informática 2026.

Desoft desarrolló y da soporte tecnológico a más de 165 portales provinciales y municipales de gobierno (151 municipios incluyendo Isla de la Juventud y 14 provincias) y ha desarrollado soluciones informáticas como el Módulo de Gestión del Delegado, de Atención a la Población en los gobiernos y el de Atención a la Población en el caso de las entidades.

Además, tienen un Centro de Formación Ramal para la Informática con reconocimiento del Ministerio de Educación Superior un equipo docente altamente calificado y un Ecosistema Virtual de Aprendizaje para la enseñanza a distancia https://eva.zoom.cu/.

Esta plataforma cuenta con más de 450 clientes y el pasado año subieron a ella más de 25 nuevos cursos, y en alianza con otras entidades, como Datazucar y Softel, garantiza el funcionamiento de sistemas contables a múltiples instituciones y el empleo de la firma digital.