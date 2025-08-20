Varadero, sede de la Gobernanza de Internet del Caribe

Matanzas, Varadero.- Este balneario se convierte desde hoy y hasta el viernes en la sede del XXI Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF) y reunirá a expertos, académicos, tecnólogos y líderes juveniles, en el cual trazar pautas y concretar acciones se revertirá en un futuro digital.

Convocados por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe y con el apoyo del Gobierno de Cuba, en el centro de convenciones del hotel Meliá Internacional Varadero, se hablará hoy de los problemas actuales, estado y perspectivas de la gobernanza de Internet, a cargo de Juan Fernández González, asesor del Ministerio de Comunicaciones de Cuba (Mincom).

En los paneles planificados según el programa del evento al cual la Agencia Cubana de Noticias tuvo acceso se tratarán temas como la Ciberseguridad, el empoderamiento de las mujeres en las tecnologías de la información y la comunicación, y la gobernanza de datos, entre otros.

Sobre el desarrollo y uso de Inteligencia Artificial en el Caribe para la Transformación Digital y la innovación versará el panel número uno que tendrá como moderadora a Nayma Cepero Pérez, profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría (CUJAE) y en él intervendrán reconocidos expertos.

Especialistas del Ministerio de Comunicaciones de la mayor de las Antillas refirieron que la celebración del (CIGF) en Cuba representa el compromiso con la transformación digital, la soberanía tecnológica y la participación activa en los procesos regionales y globales de gobernanza de Internet.

Conjuntamente desarrollarán también el IV Foro de gobernanza de Internet juvenil del área caribeña que tratará tópicos relacionados con el pacto digital mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), seguridad en línea, y conectividad digital resiliente y sostenible, entre otros interesantes temas.

Cuba, con amplia experiencia en la realización de estos encuentros, acoge en la Península de Hicacos hasta el venidero viernes al evento más antiguo de esa modalidad en la región, en las modalidades presencial y virtual, y los organizadores anuncian que a través de los sitios: https://ctu.it https://www.mincom.gob.cu https://www.acn.cu y https://www.almaplus.tv los internautas pueden encontrar información detallada.