FMC camagüeyana estrecha vínculo con mujeres del ámbito jurídico

Camagüey- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Camagüey realizó un encuentro con mujeres que desempeñan su labor en el Tribunal Provincial de Justicia con el objetivo de dialogar sobre el Pograma Nacional Para el Adelanto de las Mujeres, así como en las nuevas actividades que se llevarán a cabo a lo largo del año.

Durante la jornada, se destacó la importancia de las mujeres en el ámbito judicial y se discutieron diversas iniciativas destinadas a fomentar su desarrollo profesional y personal. Además, el evento rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, reconociendo su legado y su compromiso con la igualdad de género y el avance de las mujeres en la sociedad cubana.

En un momento emotivo de la jornada, se entregó el Sello Conmemorativo del 65 Aniversario de la FMC a Leonel Marquenat, presidente de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI). Este reconocimiento se otorga a dirigentes de base y trabajadores que han hecho contribuciones significativas a la organización y al bienestar de la comunidad.

La FMC reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las mujeres en nuestra provincia, promoviendo espacios de diálogo y colaboración que fortalezcan su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad.