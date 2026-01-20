Simposio de Comunicación Social reúne a expertos en Santiago

Santiago de Cuba.- Con la noticia de la aprobación del nuevo nombre del Centro de Lingüística Aplicada (CLA), que a partir de ahora llevará la denominación de Vitelio Ruiz Hernández y Eloína Miyares Bermúdez en honor a sus fundadores, comenzó hoy oficialmente en el Teatro Heredia, de esta ciudad, el XIX Simposio Internacional de Comunicación Social, uno de los encuentros académicos más relevantes del país en el ámbito de las ciencias sociales y humanísticas.

La apertura reunió a destacadas autoridades y representantes institucionales como Annia Poblador, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; José Alejandro Zapata, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en el territorio; Yuri Triana Velázquez, presidenta de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas del propio ministerio; Freider Santana vicerrector primero de la Universidad de Oriente, y el anfitrión Leonel Luis Miyares, director del CLA.

Participaron además invitados especiales como la doctora Anselma Betancourt, directora del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud de Guantánamo; Lorena Hernández Valdés, directora del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo, y Alejandro Sánchez Castellanos, decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

Triana Velázquez dio la bienvenida a delegados de Cuba y de seis países, subrayando la doble significación del encuentro: realizado en el marco del Día de la Ciencia Cubana, el 15 de enero, y para rendir homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), cuyo legado impulsó la investigación rigurosa y la reflexión crítica en las ciencias sociales y humanísticas.

Destacó el aniversario 55 del CLA, a celebrarse en 2026, y reconoció la visión y dedicación de Eloína y Vitelio, quienes sembraron las bases de este evento y de un diálogo internacional que hoy se mantiene vivo y fortalecido, acompañando cada investigación y debate que se desarrolla en este espacio académico.

La presidenta de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas del Citma resaltó que, pese a los desafíos del contexto mundial, el simposio, que concluirá el 23 de enero, reafirma la voluntad de mantener viva la tradición de compartir conocimientos.

Invitó a los participantes a aprovechar estos días de intercambio para generar publicaciones, proyectos comunes y nuevas amistades, en un encuentro llamado a la reflexión colectiva y al aprendizaje compartido en la acogedora ciudad de Santiago de Cuba.

Marlen Domínguez Hernández, profesora titular de la Universidad de La Habana, abrió el ciclo de conferencias magistrales con «¿Desmesurados? Dos palabras acerca del superlativo absoluto», en esta ocasión de manera virtual, un estudio epistolar enmarcado en el siglo XIX.

Annia Poblador, desde su función política, expresó que compartir este espacio con los participantes constituye un aliento y una oportunidad para fortalecer la unidad.

Subrayó que el evento no debe ser solo una continuidad de las ediciones anteriores, sino que, en el contexto histórico actual, debe marcar una diferencia, estrechando lazos entre colegas y reforzando la comunicación social en tiempos de carencias y dificultades.

Se refirió también al papel de la demarcación santiaguera como anfitriona heroica, hospitalaria y rebelde, capaz de acoger con calidez a los delegados nacionales e internacionales.

Con este inicio, el XIX Simposio Internacional de Comunicación Social se proyecta como un espacio de reflexión interdisciplinaria indispensable, donde confluyen la tradición académica, la innovación tecnológica y el compromiso social.