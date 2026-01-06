Paga en tiempo, marca tu valor

La Habana.- La Campaña de declaración y pago de tributos 2026 comenzó en todo el país, dirigida a más de un millón de contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas.

Se trata de uno de los principales procesos tributarios, sobre el cual la Ley 181, del Presupuesto del Estado correspondiente al presente año, establece los plazos para cada uno de los impuestos a pagar.

Según una nota de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en el caso de las personas naturales el proceso de declaración jurada (DJ), liquidación y pago del Impuesto sobre los ingresos personales se inicia el 5 de enero y concluye el 30 de abril del 2026.

Están obligados a presentar la DJ todos los contribuyentes, es decir, trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales y diseñadores, artistas, personal que recibe gratificaciones, usufructuarios y propietarios de tierras del sector agropecuario, socios de las Mipymes y otros que reciban ingresos personales.

La ONAT señala que se mantienen los beneficios fiscales; para los que declaren y paguen hasta (o antes) del 28 de febrero, una bonificación del 5% de la cuantía correspondiente, y quienes utilicen los canales digitales de pago habrá un descuento del 3% del importe a pagar.

También los contribuyentes que poseen firma digital pueden presentar la Declaración Jurada por vías digitales.

La institución invita a los interesados visitar el Portal Tributario www.onat.gob.cu, en cuya sección Descargas se puede encontrar los modelos de Declaración Jurada en Formato Excel y PDF, que facilitará el cálculo del impuesto a pagar.

Para las personas jurídicas la campaña contempla la presentación de la DJ, liquidación y pago del Impuesto sobre las utilidades hasta el 31 de marzo.

Al respecto la Resolución 8 del 2024, del Ministerio de Finanzas y Precios, advierte el carácter obligatorio de la firma electrónica en el modelo correspondiente, para lo cual la Administración Tributaria pone a disposición de los interesados un servicio web que puede encontrar en https://djutilidades.onat.gob.cu/

Se recuerda que para obtener la firma digital el representante legal de la entidad debe hacer la solicitud a cualquiera de las entidades que emiten estos certificados electrónicos, ya sea SOFTEL, DESOFT, XETID, SEGURMÁTICA y DATYS, entre otros.

Durante la campaña los contribuyentes personas naturales y jurídicas, que son propietarios o poseedores de vehículos de motor o tracción animal y de embarcaciones, pagan los impuestos sobre el Transporte terrestre, conocido como la chapa, y por la propiedad o posesión de embarcaciones.

El término voluntario para hacerlo es hasta el 30 de septiembre.

En el caso del transporte terrestre hay una bonificación del importe a pagar del 5%, siempre que ejecute el pago antes del 28 de febrero.

Los importes de sus cuotas se actualizan para esta campaña; por ejemplo, el propietario de un auto de cinco asientos pagaba anualmente 52.00 pesos y ahora pagará 260.00 pesos.

En este proceso la ONAT se vincula con las direcciones de Trabajo, Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, entidades de Cultura, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, así como con las entidades y gobiernos de los territorios que trabajan de forma mancomunada para lograr los resultados esperados.

El 9 de enero estaremos celebrando en cada municipio los actos de inicio de la campaña, con la participación de los trabajadores y la invitación a las entidades que colaboran y a nuestros contribuyentes, dice la nota de la ONAT.

Les exhortamos a todos a cumplir en el tiempo establecido con el aporte al Presupuesto, fuente de ingresos que obtiene el Estado para financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico del país, concluye la convocatoria bajo el slogan de Paga en tiempo, MARCA TU VALOR.