Iniciará en Cuba IV Jornada Nacional de Ciberseguridad

La Habana.- Con un carácter inclusivo y participativo se realizará, del 20 al 30 de noviembre, la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad en Cuba, organizada por el Ministerio de Comunicaciones (Mincom).

En conferencia de prensa, Cecilia Valdés Milián, directora de Comunicación Institucional del Mincom, refirió que la jornada —bajo el eslogan Ciberseguridad para todos— tendrá como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la ciberseguridad en la vida cotidiana y profesional, promover buenas prácticas digitales en todos los sectores, fortalecer la cultura de prevención y protección de datos en el ecosistema digital cubano, así como visibilizar los avances nacionales en esa materia.

Valdés Milián aseguró que entre las actividades a realizar se encuntran los talleres técnicos sobre protección de infraestructuras críticas, gestión de incidentes y normativas vigentes, además de los simulacros de respuesta ante ciberataques en entidades claves.

Resaltó, además, que, durante el evento, tendrá lugar el Taller Nacional de Ciberseguridad los días 27 y 28 de noviembre en el Palacio Central de la Computación.

De igual forma, se realizarán campañas en redes sociales y sitios institucionales, espacios televisivos, radiales, charlas educativas en escuelas y universidades, y se buscará promover el uso de las plataformas nacionales, añadió.

La Jornada Nacional de Ciberseguridad contará con la presencia de diferentes organismos de la Administración Central del Estado e instituciones académicas, empresariales y sociales comprometidas con la seguridad digital.