Informan sobre normalidad de actividades laborales y educativas en el país

La Habana.- El sitio de la Presidencia, en su cuenta en x, publicó este domingo que «no es cierta la información que circula en redes sociales y que se atribuye a la Presidencia de la República de Cuba, sobre un supuesto cese de actividades en el país», y convocó a nuestro pueblo a seguir informándose por los canales oficiales.

Al respecto, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desmintió «el comunicado falso y malintencionado» que está circulando en las redes sociales, sobre la suspensión de todas las actividades laborales y sociales a partir de hoy 12 de enero.

Afirmó que el contenido de dicho documento no emana de ninguna institución del Gobierno cubano. Su objetivo es sembrar la desinformación.

Convocó al pueblo a mantenerse informado a través de los canales oficiales, los Órganos del Poder Popular y los medios fundamentales de Comunicación Social en sus diversas plataformas.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la República de Cuba comunicó que se mantienen las actividades docentes en todo el país.

En una nota oficial aseveró que no ha existido ninguna restricción, suspensión o modificación, y que nada limita el normal desarrollo del proceso docente-educativo.

Exhortó a familias y estudiantes a mantenerse informados por las vías oficiales acostumbradas para cualquier esclarecimiento. Ante cualquier situación, el Ministerio de Educación emitirá siempre la comunicación necesaria, que a su vez será detallada y contextualizada en cada institución educativa.

Foto: Ricardo López Hevia