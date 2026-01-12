Información del Gobierno Revolucionario sobre homenaje póstumo a combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela

La Habana.- Este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la Patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana recibirán el primer homenaje póstumo. Al concluir, serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante ese trayecto, una representación del pueblo, concentrado en ambos lados de la vía, rendirá honores a los caídos.

A partir de las 10.00 horas del propio día 15 de enero comenzará el acceso de la población a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales de nuestros combatientes.

El viernes 16 de enero, a las 07.30 horas, los habaneros se concentrarán en la Tribuna Antimperialista José Martí para realizar el acto que dará inicio a la Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la Patria.

A las 09.00 horas del propio viernes, se realizarán ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales. A las 16.00 horas serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades. Todos los municipios del país efectuarán actos de homenaje póstumo.

¡Honor y gloria a nuestros héroes!

La Habana, 12 de enero de 2026

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”