En 2026: ¡más unidos que nunca!

Que cada tarea que emprendamos en 2026, desde las más complejas transformaciones económicas hasta el más sencillo gesto de solidaridad, lleve impregnado el espíritu fidelista de lucha, su profundo amor por el pueblo y su inclaudicable compromiso con la justicia social.

Este es el pueblo de Fidel y de Raúl: ¡vencedores de imposibles!

¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca!

Miguel Díaz-Canel Bermúdez,

Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República